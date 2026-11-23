Muş merkezli operasyonda 34 şüpheli yakalandı

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Türk Ceza Kanunu’nun 241’inci maddesinde yer alan tefecilik ve 148’inci maddesinde düzenlenen senedin yağması suçlarına yönelik projeli çalışma başlattı.

Valilik açıklamasına göre, 23 Kasım 2026 tarihinde Muş merkezli olarak Bursa, Çanakkale, Diyarbakır ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, hakkında gözaltı kararı bulunan 37 şüpheliyi hedef aldı; bunlardan 34 kişi yakalanırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

operasyonun kapsamı:

İl genelinde yürütülen eş zamanlı baskınlarda toplam 34 ikamet ve 15 iş yeri aranarak delil toplama işlemleri yapıldı. Aramalar koordineli şekilde planlanıp, şüpheliler hakkında savcılık talimatları doğrultusunda adli işlemler başlatıldı.

ele geçirilen deliller:

Aramalarda ele geçirilen materyaller arasında 15 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, hacizli yakalamalı 1 araç ile çok sayıda dijital materyal, çek, senet ve ilgili doküman yer aldı. Bulunan deliller savcılık ve emniyet birimleri tarafından kayıt altına alındı ve soruşturmanın sonraki aşamalarında incelenecek.

Muş Valiliğinin açıklamasında, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği vurgulandı. Adli süreç ilerledikçe elde edilen delillerin soruşturmaya yön vereceği belirtildi.

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