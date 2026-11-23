Olayın kısa özeti:

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan şiddetli rüzgar, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde ağaçların devrilmesine neden oldu. Birinci olay saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Nadide Sokak'ta gerçekleşti; yoğun rüzgar sonucu ağaçlar park halindeki 34 ME 405 ve 16 R 9919 plakalı araçların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri devrilen ağaçları araçların üzerinden kaldırdı.

Beşiktaş'taki müdahale:

İkinci devrilme Beşiktaş Sergül Sokak'ta kaydedildi. Yoğun rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki 34 GRG 032 plakalı aracın üzerine devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri ağacın dallarını keserek müdahaleyi tamamladı; aracın tavanında hasar meydana geldi.

Can kaybı veya yaralanma yok, maddi hasar var:

Her iki olayda da ölüm ya da yaralanma bilgisi bildirilmedi, ancak park halindeki 3 araçta maddi hasar oluştu. Ekiplerin çalışması sonucu yollar kısa sürede temizlenip trafiğe açıldı ve bölgedeki güvenlik önlemleri yeniden değerlendirildi.

Olaylar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bildirdiği kuvvetli rüzgâr uyarısının yerel etkilerini gösterdi. Yetkililer, benzer hava koşullarında vatandaşları ağaç altlarından ve açık alanlardan uzak durmaya çağırdı.

Şişli ve Beşiktaş’ta rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi: Araçlarda hasar meydana geldi