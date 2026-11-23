Galatasaray son antrenmanla maça hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında yarın evinde oynayacağı İngiliz ekibi Aston Villa karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik ekip gözetiminde gerçekleştirilen çalışma, takımın maç ritmini korumaya ve taktiksel detayları netleştirmeye odaklandı.

Antrenmanın içeriği:

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Antrenman dinamik ısınmayla başladı, ardından oyuncular iki gruba ayrılarak pas ve oyun kontrolü üzerine çalışmalar yaptı. Açık bölüm, takımın maç temposuna hızla adapte olmasını amaçladı.

Taktik prova ve oyuncu durumu:

Antrenmanın basına kapalı kısmında ise Aston Villa maçının taktiği üzerinde duruldu; set pozisyonları ve savunma-düzen çalışmaları öne çıktı. Senegalli futbolcu Ismail Jakobs, basına açık bölümde takımla birlikte çalışarak maç kadrosu için hazır olduğunu gösterdi.

Hazırlık sürecinin kapalı bölümünde teknik ekip, maç planını son kez prova ederek oyuncuların görev dağılımını ve saha içi rollerini pekiştirdi. Kulübün tesislerindeki son çalışmayla birlikte takım, yarınki karşılaşma için sahaya çıkmaya hazır durumda.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 5. HAFTASINDA YARIN EVİNDE İNGİLİZ EKİBİ ASTON VİLLA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.