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Karabük'te iki farklı mevkide kaya düşmesi trafik güvenliğini riske attı

Karabük'te sağanak sonrası Karaağaç ve Bolkuş mevkilerinde kaya düşüşleri yaşandı; vatandaşlar yolu temizledi, Bolkuş'ta servis aracının camı zarar gördü.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:57

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Karabük'te iki farklı mevkide kaya düşmesi trafik güvenliğini riske attı

Olayın yaşandığı noktalar:

Karabük'te etkili olan sağanağın ardından iki ayrı noktada dağlık alandan yola kaya parçaları düştü. Olaylar, bölgedeki yağışın tetiklediği heyelan benzeri hareketlilik sonucu meydana geldi.

Gelişmeler:

İlk olay Karaağaç köyü mevkiinde kaydedildi. Yağışın etkisiyle dağlık alandan yola düşen kaya parçaları, o sırada yolda herhangi bir araç bulunmaması sayesinde olası bir faciayı engelledi. Yoldaki kaya parçaları vatandaşlar tarafından temizlendi, böylece ulaşım kısa sürede normale döndü.

Diğer nokta ve araç hasarı:

İkinci olay Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş mevkiinde yaşandı. Bu noktada dağdan düşen bir kaya parçası bir öğrenci servisinin camına isabet etti. Kazada aracın camında hasar oluşurken, yaşananlar facianın eşiğinden dönüldüğünü gösterdi.

KARABÜK’TE ETKİLİ OLAN SAĞANAĞIN ARDINDAN YOLA KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ.

KARABÜK’TE ETKİLİ OLAN SAĞANAĞIN ARDINDAN YOLA KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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