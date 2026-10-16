Karabük'te iki farklı mevkide kaya düşmesi trafik güvenliğini riske attı

Olayın yaşandığı noktalar:

Karabük'te etkili olan sağanağın ardından iki ayrı noktada dağlık alandan yola kaya parçaları düştü. Olaylar, bölgedeki yağışın tetiklediği heyelan benzeri hareketlilik sonucu meydana geldi.

Gelişmeler:

İlk olay Karaağaç köyü mevkiinde kaydedildi. Yağışın etkisiyle dağlık alandan yola düşen kaya parçaları, o sırada yolda herhangi bir araç bulunmaması sayesinde olası bir faciayı engelledi. Yoldaki kaya parçaları vatandaşlar tarafından temizlendi, böylece ulaşım kısa sürede normale döndü.

Diğer nokta ve araç hasarı:

İkinci olay Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş mevkiinde yaşandı. Bu noktada dağdan düşen bir kaya parçası bir öğrenci servisinin camına isabet etti. Kazada aracın camında hasar oluşurken, yaşananlar facianın eşiğinden dönüldüğünü gösterdi.

KARABÜK’TE ETKİLİ OLAN SAĞANAĞIN ARDINDAN YOLA KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ.