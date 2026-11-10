Dolar 50,2273 +0,02%
Euro 56,3504 +0,06%
Bist 11.733,43 +0,18%
Altın Gram 6.595,51 -0,73%
EUR/USD 1,1222 +0,03%
Brent Petrol 90,67 -2,05%
--°

Karabük'te kafa kafaya çarpışmanın kaybı Atakan Bağbaşı dualarla uğurlandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde kamyonetle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Atakan Bağbaşı (42), Çamlık Camisi'ndeki törenin ardından toprağa verildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Karabük'te kafa kafaya çarpışmanın kaybı Atakan Bağbaşı dualarla uğurlandı

Karabük'te kafa kafaya çarpışmanın kaybı Atakan Bağbaşı dualarla uğurlandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren sürücü Atakan Bağbaşı (42), düzenlenen cenaze töreninin ardından yakınları ve kent yöneticilerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza ayrıntıları:

Kaza, Yenice-Zonguldak kara yolu Atatürk Mahallesi Tomruk Deposu mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34 MHA 232 plakalı otomobiliyle seyreden Atakan Bağbaşı ile 06 FUH 701 plakalı kamyonetin sürücüsü Abdulsamet Aksoy kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti sonucu otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hakan Bağbaşı ve M.S.K. ile kamyonet sürücüsü Abdulsamet Aksoy yaralandı.

Cenaze töreni ve katılım:

Hayatını kaybeden Atakan Bağbaşı için Çamlık Camisi'nde öğle vaktine müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından yapılan dualarla Bağbaşı son yolculuğuna uğurlandı; defin işleminin ikindi vakti Yenice'de kılınacak cenaze namazının ardından gerçekleştirileceği bildirildi.

Cenaze törenine Karabük Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yetkililer ve katılımcılar, yakınlarına başsağlığı diledi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, kazada yaralananların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren sürücü son yolculuğuna uğurlandı

Kazada yaşamını yitiren sürücü son yolculuğuna uğurlandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gümüşhane merkezli operasyonda 5 şüpheli ve 6 milyar liralık hesap hareketi
images

Av güvenliği çağrısı: 'güvenli av, güvenli yarınlar' kampanyası
images

Anadolu otoyolu Bolu geçidinde kış yeniden kendini hissettirdi
images

Uyuşturucu iddiasıyla ortaya çıkan saldırıda asistan doktor yaralandı, şüpheli t...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çal'da sanat ve lokma ile anıldı: Atatürk'ü saygı ve özlemle yad ettiler

Marmaris halk plajında sonbahar: güvercinlerin ve olta balıkçılarının dönemi

Genç hastanın eklemi korunuyor: Düzce'de başarılı Ganz osteotomisi

Av güvenliği çağrısı: 'güvenli av, güvenli yarınlar' kampanyası

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı