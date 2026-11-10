Karabük'te kafa kafaya çarpışmanın kaybı Atakan Bağbaşı dualarla uğurlandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren sürücü Atakan Bağbaşı (42), düzenlenen cenaze töreninin ardından yakınları ve kent yöneticilerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza ayrıntıları:

Kaza, Yenice-Zonguldak kara yolu Atatürk Mahallesi Tomruk Deposu mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34 MHA 232 plakalı otomobiliyle seyreden Atakan Bağbaşı ile 06 FUH 701 plakalı kamyonetin sürücüsü Abdulsamet Aksoy kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti sonucu otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hakan Bağbaşı ve M.S.K. ile kamyonet sürücüsü Abdulsamet Aksoy yaralandı.

Cenaze töreni ve katılım:

Hayatını kaybeden Atakan Bağbaşı için Çamlık Camisi'nde öğle vaktine müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından yapılan dualarla Bağbaşı son yolculuğuna uğurlandı; defin işleminin ikindi vakti Yenice'de kılınacak cenaze namazının ardından gerçekleştirileceği bildirildi.

Cenaze törenine Karabük Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yetkililer ve katılımcılar, yakınlarına başsağlığı diledi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, kazada yaralananların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren sürücü son yolculuğuna uğurlandı