Karabük TSO, proje geliştirme kapasitesini güçlendiriyor

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), kamu kurumlarının personelleri, oda üyeleri ve iş çevresinin proje geliştirme kapasitesini artırmak amacıyla bir seminer düzenliyor. Etkinlik, katılımcılara hem ulusal hem bölgesel hibe ve destek programları hakkında kapsamlı bilgi sunmayı hedefliyor.

kimler katılmalı

Seminer, özellikle kamu kurumlarının personelleri, oda üyeleri ve bölgedeki iş çevresinden proje üretme ve destek programlarından yararlanma konusunda bilgi edinmek isteyen herkes için tasarlandı. Katılımcılar, fikir geliştirmeden proje yazımına kadar uygulamalı yaklaşımlar öğrenebilecek.

eğitim içeriği ve uygulama örnekleri

Programda proje fikri geliştirme, proje yazımı, destek programları, başvuru süreçleri ve uygulama örnekleri gibi konular ele alınacak. Eğitmenliğini Dış Ticaret ve Proje Geliştirme Uzmanı Tarık Özmen yapacak; bilgiler, uygulamaya dönük örneklerle desteklenecek.

Seminer, 2 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 14.00'da Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik, proje üretme ve destek programlarından yararlanma konusunda katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlıyor.

KTSO, bölgedeki kapasitenin yükseltilmesi ve daha fazla projenin hayata geçirilmesi için bu tür eğitimlerin önemine dikkat çekiyor ve tüm ilgilileri seminere davet ediyor.

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI (KTSO), KAMU KURUMLARININ PERSONELLERİ, ODA ÜYELERİ VE İŞ DÜNYASININ PROJE GELİŞTİRME KAPASİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA PROJE YAZMA VE GELİŞTİRME SEMİNERİ DÜZENLEYECEK.