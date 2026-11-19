İl milli eğitim müdürlüğünden kurum yöneticilerine bilgilendirme

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il merkezinde faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarının iş ve işlemlerinin mevzuat çerçevesinde etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş başkanlığında düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan oturuma Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Acarlı, Özel Öğretim Kurumları Şefi Aysel Açıkdeniz ile sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri, çocuk etkinlik ve oyun evleri, özel muhtelif kurslar, özel öğretim kursları ve özel uzaktan eğitim kurslarının yöneticileri katıldı.

Toplantının odağı: eğitimde bütünlük ve çok yönlü gelişim

Toplantının açılışında konuşan Nevzat Akbaş, eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını belirterek öğrencilerin sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerinin de eğitim sürecinin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı. Akbaş, "Eğitimi bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Akademik başarıda iyi bir noktadayız ancak kitlesel başarıda daha da güçlü bir konumdayız" ifadelerini kullandı.

Akbaş ayrıca, "Bizim için eğitim, yalnızca akademik kazanımlardan ibaret değildir. Çocuklarımızın hayatı tanımaları, milli ve manevi değerlerimizi benimsemeleri ve çok yönlü bireyler olarak yetişmeleri de büyük önem taşımaktadır" diye konuştu ve özel öğretim kurumlarını maarif davasının önemli paydaşları olarak nitelendirdi.

Uygulama birliği ve mevzuata uyum vurgusu

Toplantıda mevzuata uygunluk ile kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi ön plana çıktı. Akbaş, yürütülen iş ve işlemlerde kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerinin esas alınmasının önemine dikkat çekti ve kurum yöneticilerine karşılaştıkları sorunlarda Özel Öğretim Kurumları Şubesi ile iletişim kurabileceklerini hatırlattı.

Ardından söz alan Turgut Acarlı, özel öğretim kurumlarının işleyişi, güncel uygulamalar ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Sunumda uygulamadaki uygulama farklılıkları, denetim esasları ve belge düzeni gibi konular ele alındı.

Kurum yöneticileri toplantıda görüş ve önerilerini paylaştı; uygulamada karşılaşılan sorunlar tartışılıp olası çözüm yolları değerlendirildi. Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Sonuç olarak, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği bu tür bilgilendirme toplantıları, mevzuat uyumu ve uygulama birliğinin sağlanmasıyla eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İL MERKEZİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ İŞ VE İŞLEMLERİNİN İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA ETKİN, VERİMLİ VE MEVZUATA UYGUN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK, UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLARI DEĞERLENDİRMEK VE KURUMLAR ARASINDA UYGULAMA BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.