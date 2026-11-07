Karabük’te mevsim bir günde değişti: sonbahardan kışa geçiş

Kar yağışı ve görüntüler:

Karabük’te gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Safranbolu ilçesindeki 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi çevresinde ormanlık alanlar kısa sürede beyaza büründü ve bölge kartpostallık görüntüler sergiledi.

O anlar, yerden gözlemlenen manzaraların ötesinde geniş açıyla kayda alındı; dron ile çekilen görüntüler, mevsim değişiminin etkisini net biçimde ortaya koydu. Gece başlayan yağışın ardından oluşan beyaz örtü, fotoğraf ve video karelerine yansıdı.

Sonbaharın renklerinden kışın sessizliğine:

Yaklaşık 10 gün önce sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen ormanlar, bu kar yağışıyla birlikte beyaza dönüştü. Bölgedeki hızlı mevsim geçişi, doğal dokuda belirgin bir değişim yarattı ve ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Yerel yetkililerce bildirilenler doğrultusunda yağışın yüksek alanlarda devam ettiği belirtilirken, Safranbolu’nun bu bölgesinde oluşan manzaralar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve beğeni topladı.

Karabük'te sonbahar renklerinin yerini kar manzaraları aldı