Demirci'nin Hisar Kaplıcaları modern yüzüyle yeniden açılıyor

Hisar Kaplıcaları, yenilenen tesisleriyle hizmete başladı

Manisa'nın Demirci ilçesindeki Hisar Kaplıcaları Termal Tesisleri, Demirci Belediyesi tarafından yürütülen kapsamlı yenileme çalışmaları tamamlanarak yeniden hizmete açıldı. Bölgenin önemli termal turizm merkezlerinden biri olan tesiste yürütülen aşamalı projelerle hem konaklama hem de etkinlik alanları modern standartlara taşındı.

yenileme ve konaklama detayları:

Projenin ilk etap çalışmalarında 2026 Temmuz ayında açılan aquapark, açık kır düğün salonu ve kamelyalı piknik alanlarının ardından ikinci etap tamamlandı. 9 Kasım itibarıyla hizmete giren bölümler arasında Termal Otel, restoran ve 1000 kişilik kapasiteli kapalı düğün salonu bulunuyor.

Tesis içindeki 28 apart ve 58 otel odası ile termal havuzların su ve elektrik tesisatları yenilendi. Konaklama birimlerinin mutfakları yeni gereçlerle donatılırken, tüm odalar modern oturma grupları ve konforlu yataklarla baştan aşağı tefriş edildi; amaç misafir konforunu artırmak ve konaklama standardını yükseltmek oldu.

salon, restoran ve hamam çalışmaları:

Yenilenen kapalı düğün salonunda zeminin halı ile kaplanması, tavan mimarisi ve duvar boyası gibi estetik müdahalelerin yanı sıra gelin odası, lavabolar ile ses ve ışık sistemlerinin modernize edilmesi tamamlandı. Restoranda iç ve dış cephe yenilemeleri, mutfak tefrişatı ile masa-sandalye konseptinin baştan tasarlanması da projenin öne çıkan işleri arasında.

Tesisin tarihî termal hamamı için de kısa süre içinde detaylı bir yenileme çalışması başlatılacağı bildirildi; bu adımın termal turizmin özgün unsurlarını koruyarak hizmete almaya yönelik olduğu vurgulandı.

bölgeye katkı ve yönetim değerlendirmesi:

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara yönetiminde yürütülen çalışmanın, Hisar Kaplıcaları'nı Ege Bölgesi’nde birinci sınıf termal merkez haline getirme hedefinin bir parçası olduğu belirtildi. Başkan Kara, tesisin açılışının ilçe ekonomisine, esnafına ve bölge turizmine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Yenileme sürecinin aşamalı olarak tamamlanması ve tesisin genişleyen hizmet yelpazesi, yerel turizmi canlandırma ve ziyaretçi profiline çeşitlilik kazandırma potansiyeli taşıyor. Kısa vadede hamam yenilemesinin de tamamlanmasıyla Hisar Kaplıcaları'nın bölge turizminde daha belirgin bir rol üstlenmesi bekleniyor.

MANİSA'NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE EGE BÖLGESİ'NİN ÖNEMLİ TERMAL TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN HİSAR KAPLICALARI TERMAL TESİSLERİ, DEMİRCİ BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN MODERNİZASYON ÇALIŞMALARININ ARDINDAN KAPILARINI YENİDEN AÇIYOR.