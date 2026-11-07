Erdek kıyısında bulunan ölü yunus incelemeye alındı

Erdek sahilinde ölü yunus bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Aşağıyapıcı kırsal mahallesi sahilinde, dalgalarla kıyıya sürüklenmiş bir yunusun cansız bedeni bulundu. Olayı fark eden vatandaşlar hayvanın hareketsiz olduğunu gördü.

Sahildeki görüntüler ve yerel gözlemler:

Yunusun sahildeki durumu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yunusun kıyıda hareketsiz halde olduğu ve dalgalarla sürüklendiği görülüyor.

Ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılacak:

Yunusun ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Olayın deniz kirliliği, balıkçılık faaliyetleri veya doğal nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının yapılacak incelemeyle belirleneceği ifade edildi.

Erdek'te ölü yunus kıyıya vurdu