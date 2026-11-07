Senoz Vadisi'nde spor, kültür ve adrenalin buluşması

Discover Kaçkar çatısı altında düzenlenen Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, Rize’nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi’nde ikinci kez organize edildi. Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Çayeli Kaymakamlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşti ve bölgenin doğa ile spor turizmi potansiyelini gözler önüne serdi.

Magazin startı ve yerel dokunuşlar:

Çayeli Kaymakamlığı önünde düzenlenen magazin startı, tulum ezgileri ve horon gösterileriyle renklenirken start seremonisine 102 sporcu katıldı. Törene Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan da katıldı.

Rize'nin hedefi: spor turizmini öne çıkarmak:

Vali İhsan Selim Baydaş, organizasyonla ilgili olarak "Senoz Vadisi’nde doğal bir ortamda muhteşem bir organizasyon" ifadelerini kullandı ve emeği geçenlere teşekkür etti. Şampiyona, 2023'te "Spor turizminde marka şehir Rize" temasıyla düzenlenen Rize Spor Turizmi Çalıştayı hedefleri doğrultusunda, Senoz Vadisi ile Çayeli’nin doğa ve spor turizmi potansiyelini tanıtmayı amaçlıyor.

Etkinlik programı kapsamında Senoz Vadisi'ndeki etapların yanı sıra kentin genelinde yürütülen Discover Kaçkar faaliyetleri de sürüyor; bu kapsamda UTMB, dağcılık şenlikleri, doğa yürüyüşleri, snowcross, rafting, kano, dağ bisikleti ve dağ kayağı gibi etkinliklerle bölgenin spor turizmi çeşitliliği vurgulanıyor.

RİZE'NİN ÇAYELİ İLÇESİNDE İKİNCİSİ DÜZENLENEN TÜRKİYE SKIL ENDURO VE ATV ŞAMPİYONASI, SENOZ VADİSİ'NDE TULUM VE HORON GÖSTERİLERİ EŞLİĞİNDE VERİLEN MAGAZİN STARTIYLA BAŞLADI