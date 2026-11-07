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Erzurum'da sis denizi tarihi yapıları siluete bürüdü

Erzurum kent merkezinde gece başlayan karın ardından oluşan yoğun sis görüş mesafesini yer yer 50 metreye düşürdü, tarihi yapılar sisle kaplandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzurum'da sis denizi tarihi yapıları siluete bürüdü

Erzurum'da yoğun sis ve sınırlı görüş:

Erzurum kent merkezinde, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından yoğun sis oluştu. Kent genelinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü; bazı alanlarda görüş belirgin şekilde azaldı.

Tarihi yapıların sis altındaki görüntüleri:

Kent merkezini kaplayan sis, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Üç Kümbetler gibi önemli tarihi mekânları örttü. Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde eserler siluetler halinde belirerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Drone kameralarıyla elde edilen kareler, sisin kenti nasıl farklı bir atmosfere bürüdüğünü görsel olarak ortaya koydu.

ERZURUM’DA DÜN GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KENT MERKEZİNDE SİS...

ERZURUM’DA DÜN GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KENT MERKEZİNDE SİS ETKİLİ OLDU. GÖRÜŞ MESAFESİNİN YER YER 50 METREYE KADAR DÜŞTÜĞÜ ERZURUM, DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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