Sahada birlikte çözüm: Uşak'ta tarım müdürlüğü ekipleri üreticileri ziyaret ediyor

Yerinde değerlendirme ve saha çalışmaları:

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir öncülüğünde; il müdür yardımcıları, ilçe ve şube müdürleri ile teknik personelden oluşan ekiplerle kent genelinde üreticilerin işletmelerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceliyor.

İnceleme alanları ve uygulamalar:

Ziyaretlerde öncelikle hayvanların sağlık ve bakım uygulamaları, besleme ve yetiştiricilik süreçleri ile koruyucu hekimlik ve aşılama programları ele alınıyor. Ekipler, işletmelerin fiziki koşullarını ve üretim altyapısını değerlendirerek eksik veya geliştirilmesi gereken alanları kayda geçiriyor.

Saha ziyaretleri sırasında ekipler, üreticilerle doğrudan görüşerek verim ve kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor. Üreticilerin talep, öneri ve saha tecrübeleri dinleniyor; böylece öncelikli ihtiyaçlar belirlenip çözüm yol haritaları tartışılıyor.

Yerinde tespitler, hem kısa vadeli müdahale ihtiyaçlarının belirlenmesine hem de uzun vadeli destek ve eğitim programlarının planlanmasına temel oluşturuyor. Ekipler, bu yaklaşımla sahadaki sorunlara daha hızlı ve pratik çözümler üretilmesini hedefliyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, sahada olmanın ve üreticinin yanında yer almanın üreticilerin ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi açısından kritik olduğu vurgulandı ve tarımsal üretimi destekleme çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE ÜRETİCİLERİN İŞLETMELERİNİ ZİYARET EDEREK HAYVANCILIK FAALİYETLERİNİ VE ÜRETİM SÜREÇLERİNİ YERİNDE İNCELİYOR.