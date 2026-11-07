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Karabük'te mezarlık alanına şehitlik ve gasilhane kompleksi

Karabük Belediyesi, 5000 Evler Mezarlığı'nda 4 bin m² alanda gasilhane, taziye salonu, mescid ve otopark içeren bir cenaze kompleksi kuruyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 20:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Karabük'te mezarlık alanına şehitlik ve gasilhane kompleksi

proje hakkında:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya öncülüğünde, 5000 Evler Mezarlığı içinde cenaze hizmetlerini merkezileştirecek bir şehitlik ve gasilhane projesi hayata geçiriliyor. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alana planlanan proje, cenaze ve taziye süreçlerinin daha düzenli, saygılı ve hijyenik koşullarda yürütülmesini hedefliyor.

alan düzeni ve mimari:

Belediye tarafından hazırlanan tasarım, arazinin doğal yapısı ve çevresel koşullar dikkate alınarak ortak bir avlu etrafında düzenlendi. Sade bir mimari anlayış benimsenirken, mahremiyet, hijyen ve kullanım kolaylığı ön planda tutuldu. Proje kapsamında 320 metrekarelik gasilhane, 230 metrekarelik idari birim ve 390 metrekarelik taziye salonu ve mescid alanı ayrıldı. Kadın ve erkek mescidleri için ayrı girişler planlanarak ziyaretlerin düzenli ve saygılı biçimde gerçekleşmesi amaçlandı.

hizmet ve ulaşılabilirlik:

Tesis bünyesinde ayrıca 30 araç kapasiteli açık otopark ve 4 cenaze aracına özel park alanı yer alacak. Araç ve yaya yollarının birbirinden bağımsız düzenlenmesi sayesinde ziyaretçilerin alana güvenli ve kolay erişimi sağlanacak. Gasilhane, taziye salonu, mescid ve idari birimler arasındaki iş akışları da kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak planlandı.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Başkan Özkan Çetinkaya projeye ilişkin, '5000 Evler Mezarlığımızda hayata geçireceğimiz bu projeyle cenaze ve taziye hizmetlerini daha düzenli, huzurlu ve nitelikli bir ortamda sunacağız. Gasilhanesinden taziye salonuna, mescidinden otoparkına kadar her ayrıntıyı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek planladık. Acılı ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletebilmek, böylesine hassas günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek bizim için son derece kıymetli. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Şehrimize hayırlı olsun' dedi.

Proje tamamlandığında, Karabük'te cenaze hizmetlerinin hem fiziksel altyapı hem de hizmet kalitesi açısından güçlenmesi ve vatandaşların zor günlerinde daha kapsamlı destek alması hedefleniyor.

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA’NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE 5000 EVLER MEZARLIĞI İÇERİSİNDE ŞEHİTLİK...

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA’NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE 5000 EVLER MEZARLIĞI İÇERİSİNDE ŞEHİTLİK VE GASİLHANE PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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