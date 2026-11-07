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Amasya'da yaylada 300 kiloluk yaban domuzu avı bölge avcılarını şaşırttı

Yuva köyü yaylasında sürek avına katılan ekipler, yaklaşık 300 kilogram ağırlığında dev bir yaban domuzu avladı; bölge avcıları büyüklüğe şaşırdı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 20:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Amasya'da yaylada 300 kiloluk yaban domuzu avı bölge avcılarını şaşırttı

yaylada karşılaşma:

Yuva köyü yaylasında düzenlenen sürek avına katılan avcılar, büyük bir yaban domuzuyla karşılaştı. Takip sonucunda hayvanın avlandığı bildirildi.

avcılardan ilk değerlendirme:

Bölgede uzun yıllardır avcılık yapan Zihni Koç, domuzun yaklaşık 300 kilogram ağırlığında olduğunu söyleyerek bunun şimdiye dek avladıkları en büyük örneklerden biri olduğunu belirtti.

Domuzun boyutu ve ağırlığı, avcılar arasında şaşkınlık yarattı ve bölgedeki deneyimli ekibin bile nadiren karşılaştığı bir durum olarak nitelendirildi. Olay, yayla koşullarında yürütülen sürek avcılığının beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini gösterdi.

Avcıların takibi ve müdahalesi sonucu avın sonlandığı, bölgedeki kaynakların korunması ve av uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerin ise ilgili topluluk içinde süreceği ifade edildi.

AMASYA’DA SÜREK AVINA ÇIKAN AVCILAR YAKLAŞIK 300 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA DEV BİR YABAN DOMUZU AVLADI....

AMASYA’DA SÜREK AVINA ÇIKAN AVCILAR YAKLAŞIK 300 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA DEV BİR YABAN DOMUZU AVLADI. DOMUZUN BÜYÜKLÜĞÜ, BÖLGEDE UZUN YILLARDIR AVCILIK YAPANLARI HAYRETE DÜŞÜRDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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