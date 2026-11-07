Kop Dağı'nda erken kış: zirve beyaza büründü

Kop Dağı beyaz örtüsüne kavuştu

Bayburt'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam etti. 2 bin 400 metre rakımlı Kop Dağı, yağan karla beyaza büründü. Bayburt-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan dağlık alanlar ve tepeler kısa sürede karla kaplandı.

Manzara ve doğa etkileri:

Kar yağışıyla bölgede eşsiz manzaralar oluştu; vadiler, sırtlar ve yamaçlar beyaz örtüyle kaplanarak fotoğrafik görüntüler sundu. Özellikle akşam saatlerinde tipi nedeniyle görünürlük zaman zaman azaldı ve doğa görünümünde belirgin değişimler kaydedildi.

Ulaşım uyarıları ve tedbirler:

Tipi ve aniden bastıran fırtına, güzergâhı kullanacak sürücüler için risk oluşturuyor. Bu nedenle sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için kış lastiği kullanmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları önem taşıyor.

KOP DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ