Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Kop Dağı'nda erken kış: zirve beyaza büründü

Bayburt'ta hava sıcaklığının düşmesiyle Kop Dağı'nda başlayan kar yağışı, 2 bin 400 metrede örtüyü oluşturdu; sürücüler kış lastiği ve zincir taşımalı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 20:40

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 20:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kop Dağı'nda erken kış: zirve beyaza büründü

Kop Dağı beyaz örtüsüne kavuştu

Bayburt'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam etti. 2 bin 400 metre rakımlı Kop Dağı, yağan karla beyaza büründü. Bayburt-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan dağlık alanlar ve tepeler kısa sürede karla kaplandı.

Manzara ve doğa etkileri:

Kar yağışıyla bölgede eşsiz manzaralar oluştu; vadiler, sırtlar ve yamaçlar beyaz örtüyle kaplanarak fotoğrafik görüntüler sundu. Özellikle akşam saatlerinde tipi nedeniyle görünürlük zaman zaman azaldı ve doğa görünümünde belirgin değişimler kaydedildi.

Ulaşım uyarıları ve tedbirler:

Tipi ve aniden bastıran fırtına, güzergâhı kullanacak sürücüler için risk oluşturuyor. Bu nedenle sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için kış lastiği kullanmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları önem taşıyor.

KOP DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

KOP DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zigana beyaz örtüsüne büründü: sezonun ilk karı ziyaretçi akınına yol açtı
images

Beykoz sahilinde karavan temizliği: polis çekicilerle otoparka taşıdı
images

Karabük'te mezarlık alanına şehitlik ve gasilhane kompleksi
images

Amasya'da yaylada 300 kiloluk yaban domuzu avı bölge avcılarını şaşırttı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kadın idari personel ebru atölyesinde bir araya geldi: sanat ve dayanışma ön planda

Galatasaray RAMS Park'ta nefes kesen 4-3'le liderliğini korudu

melikgazi kayseri, ikinci galibiyetini deplasmanda aldı

Zigana beyaz örtüsüne büründü: sezonun ilk karı ziyaretçi akınına yol açtı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı