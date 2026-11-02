Karabük'te Namal kavşağında kontrolsüz dönüş kazası: bir kişi yaralandı

Karabük'te namal kavşağında trafik kazası

Karabük'te Namal Kavşağı'nda meydana gelen çarpışmada bir kişi hafif yaralandı. Olay, iki cipin kavşakta çarpışmasıyla gerçekleşti ve kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anının seyri:

Edinilen bilgiye göre, Hasan A. (61) idaresindeki 78 DE 444 plakalı cip merkez istikametine doğru sol şeritte ilerlerken; orta şeritten Atatürk Bulvarı yönüne kontrolsüz şekilde sola dönüş yapmak isteyen Ahmet Ö. (60) yönetimindeki 57 ABR 980 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta hasar oluştu.

Yaralıya müdahale ve görüntüler:

Kazada Zehra A. (61) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale yapıldı ve tedbir amacıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anının iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüleri olayın oluş şeklini belgeledi.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve detaylı tespitlere ilişkin bilgiler yetkililer tarafından paylaşılacak.

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