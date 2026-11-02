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Karabük'te Namal kavşağında kontrolsüz dönüş kazası: bir kişi yaralandı

Karabük Namal kavşağında iki cipin çarpışması sonucu bir kişi hafif yaralandı; kaza anları iş yeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:59

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karabük'te Namal kavşağında kontrolsüz dönüş kazası: bir kişi yaralandı

Karabük'te namal kavşağında trafik kazası

Karabük'te Namal Kavşağı'nda meydana gelen çarpışmada bir kişi hafif yaralandı. Olay, iki cipin kavşakta çarpışmasıyla gerçekleşti ve kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anının seyri:

Edinilen bilgiye göre, Hasan A. (61) idaresindeki 78 DE 444 plakalı cip merkez istikametine doğru sol şeritte ilerlerken; orta şeritten Atatürk Bulvarı yönüne kontrolsüz şekilde sola dönüş yapmak isteyen Ahmet Ö. (60) yönetimindeki 57 ABR 980 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta hasar oluştu.

Yaralıya müdahale ve görüntüler:

Kazada Zehra A. (61) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale yapıldı ve tedbir amacıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anının iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüleri olayın oluş şeklini belgeledi.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve detaylı tespitlere ilişkin bilgiler yetkililer tarafından paylaşılacak.

KARABÜK&#039;TE İKİ CİPİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

KARABÜK'TE İKİ CİPİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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