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Karabük'te sağlık altyapısına destek: Karabük Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü yer tahsisi protokolü imzaladı

Karabük Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü, 5 acil sağlık istasyonu ve 2 aile sağlığı merkezi için yer tahsisi protokolü imzaladı; 3 istasyon hizmete girdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Serkan Varol

Karabük'te sağlık altyapısına destek: Karabük Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü yer tahsisi protokolü imzaladı

Protokolün kapsamı ve hedefi:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile Karabük İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara arasında imzalanan protokol, kentin farklı noktalarındaki sağlık tesislerinin fiziki imkânlarının geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılmasını hedefliyor. İmzalanan düzenleme kapsamında 5 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 2 Aile Sağlığı Merkezi için yer tahsisleri yapıldı.

Teslim edilen ve taşınma sürecindeki istasyonlar:

Karabük Belediyesi tarafından tahsis edilen alanlarda; Merkez 2 No.lu Yenimahalle, 6 No.lu Kayabaşı ve 10 No.lu 100. Yıl Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Öte yandan Merkez 1 No.lu Soğuksu ile 9 No.lu Ergenekon Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları için yeni alanlara taşınma sürecine ilişkin teknik ve lojistik çalışmalar devam ediyor.

Birinci basamak hizmetlerin güçlendirilmesi amacıyla tahsis edilen iki Aile Sağlığı Merkezi için de adımlar atıldı. Bu çerçevede Ergenekon Mahallesi'ne yeni bir Aile Sağlığı Merkezi kazandırılması yönünde çalışmalar sürerken, Soğuksu Aile Sağlığı Merkezi'nin de tahsisi yapılan yeni binasında hizmet vermesi öngörülüyor.

Belediye başkanının mesajı:

Hemşehrilerimizin sağlığı her şeyden önce gelir. diyen Başkan Özkan Çetinkaya, yerel yönetim sorumluluğunun sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmada önemli olduğunu vurguladı. Çetinkaya, belediyenin kaynaklarını etkin kullanarak acil müdahalenin sürelerini kısaltmayı ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Başkan Çetinkaya konuşmasında, bu yatırım ve çalışmalara verdikleri destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bakanlıklar, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile protokolün uygulanmasındaki iş birliği için İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve protokolün Karabük için hayırlı olmasını diledi.

İl Sağlık Müdürü'nün değerlendirmesi:

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara, belediyenin sağladığı yer tahsislerinin hizmet kalitesine katkı sağlayacağını belirtti. Kara, acil sağlık hizmetleri istasyonlarının uygun noktalarda konumlandırılmasının ve aile sağlığı merkezlerinin fiziki imkânlarının geliştirilmesinin vatandaşların sağlık hizmetlerine zamanında ve kolay erişimini artıracağını ifade etti. Ayrıca ortak çalışmanın vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerine olumlu yansıyacağına inandığını söyledi.

Protokol, kentin sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğinin arttırılmasına yönelik somut bir adım olarak kayda geçti.

KARABÜK BELEDİYESİ İLE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA, 5 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU VE 2 AİLE...

KARABÜK BELEDİYESİ İLE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA, 5 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU VE 2 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İÇİN YER TAHSİSİNİ KAPSAYAN PROTOKOL İMZALANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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