Karabük'te tartışma mutfağa taşındı: 38 yaşındaki erkek iki bıçakla ağır yaralandı

Karabük'te Fevzi Çakmak Mahallesi Gül Sokak'ta tek katlı bir evde saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre Gözde T. (31) ile erkek arkadaşı Fuat G. (38) arasında çıkan tartışma büyüdü.

Olayın gelişimi:

Tartışmanın devam etmesi üzerine evin mutfak kısmında, şüpheli olarak gösterilen Gözde T.'nin iddiaya göre iki ekmek bıçağı ile Fuat G.'ye saldırdığı bildirildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Soruşturma ve sağlık durumu:

Ağır yaralanan Fuat G., olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fuat G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından Gözde T. polis ekiplerince gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

KARABÜK’TE KIZ ARKADAŞI TARAFINDAN İKİ EKMEK BIÇAĞIYLA YARALANDIĞI ÖNE SÜRÜLEN 38 YAŞINDAKİ FUAT G. AĞIR YARALANDI. OLAYIN ŞÜPHELİSİ KADIN GÖZALTINA ALINDI.