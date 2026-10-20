Serik'te D-400 kara yolunda üç aracın karıştığı zincirleme kaza trafik akışını etkiledi

olay ve araçların durumu:

Antalya'nın Serik ilçesinde D-400 kara yolu Dikmen Kavşağı yakınlarında üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kazaya 07 BZG 281 plakalı kamyonet ile 07 MSG 54 ve 07 MBG 29 plakalı iki otomobil karıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yolun sağ tarafındaki kaldırıma savrulurken, iki otomobil refüjde bulunan demir bariyerlere çarparak durabildi. Olayda araçlarda maddi hasar oluştu; şans eseri herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

müdahale ve trafik akışı:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine araç trafiğine kapanırken, ekiplerin çalışmasıyla trafik daha sonra tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Sürücü ve yolcuların sağlık durumunun kontrolü yapıldı ve olay yeri güvenlik önlemleri alındı.

soruşturma ve değerlendirme:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın oluş nedenine ilişkin tespitler yapılıyor. Yetkililer, trafik güvenliği ve hasarlı araçların kaldırılmasının ardından akışın tamamen normale döndürüleceğini belirtti.

SERİK İLÇESİNDE D-400 KARA YOLU ÜZERİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ