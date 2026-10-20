Dolar 49,5738 +0,03%
Euro 55,6699 +0,15%
Bist 11.615,86 +1,62%
Altın Gram 6.592,89 -0,57%
EUR/USD 1,1225 +0,07%
Brent Petrol 110,76 +1,10%
--°

Serik'te D-400 kara yolunda üç aracın karıştığı zincirleme kaza trafik akışını etkiledi

Antalya'nın Serik ilçesinde D-400 kara yolunda üç aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda maddi hasar oluştu, şans eseri yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Serik'te D-400 kara yolunda üç aracın karıştığı zincirleme kaza trafik akışını etkiledi

olay ve araçların durumu:

Antalya'nın Serik ilçesinde D-400 kara yolu Dikmen Kavşağı yakınlarında üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kazaya 07 BZG 281 plakalı kamyonet ile 07 MSG 54 ve 07 MBG 29 plakalı iki otomobil karıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yolun sağ tarafındaki kaldırıma savrulurken, iki otomobil refüjde bulunan demir bariyerlere çarparak durabildi. Olayda araçlarda maddi hasar oluştu; şans eseri herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

müdahale ve trafik akışı:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine araç trafiğine kapanırken, ekiplerin çalışmasıyla trafik daha sonra tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Sürücü ve yolcuların sağlık durumunun kontrolü yapıldı ve olay yeri güvenlik önlemleri alındı.

soruşturma ve değerlendirme:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın oluş nedenine ilişkin tespitler yapılıyor. Yetkililer, trafik güvenliği ve hasarlı araçların kaldırılmasının ardından akışın tamamen normale döndürüleceğini belirtti.

SERİK İLÇESİNDE D-400 KARA YOLU ÜZERİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA ARAÇLARDA...

SERİK İLÇESİNDE D-400 KARA YOLU ÜZERİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Menteşe'de ışık ihlali iddiası: avm çıkışında motokuryeyle çarpışma
images

İlkadım'da birlikte içen iki kişinin kavgasında tabanca ve 5 fişek ele geçirildi
images

Kilis'te yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı
images

Kozcağız'da köprü üstünde bulunan kuaförün ölümü soruşturuluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sahada hizmet ve çözüm odaklı yönetim: Besim Dutlulu muhtarlarla buluştu

Menteşe'de ışık ihlali iddiası: avm çıkışında motokuryeyle çarpışma

Pursaklar'da muhtarlarla yerel gündem masaya yatırıldı

İlkadım'da birlikte içen iki kişinin kavgasında tabanca ve 5 fişek ele geçirildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi