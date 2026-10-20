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Çiftçilere son çağrı: 2027 üretim yılı için ÇKS başvuruları 31 aralık 2026'da sona eriyor

Samsun'da Çarşamba Ziraat Odası'nda başlayan 2027 üretim yılı ÇKS başvuruları, üreticilere uyarı: kayıtlar 31 Aralık 2026'ya kadar yapılmalı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Çiftçilere son çağrı: 2027 üretim yılı için ÇKS başvuruları 31 aralık 2026'da sona eriyor

ÇKS başvuruları Çarşamba'da başladı:

Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Çarşamba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Aydemir, 2027 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının Çarşamba Ziraat Odası tarafından alınmaya başlandığını açıkladı. Aydemir, sistemde kaydı bulunmayan veya güncelleme yapmamış üreticilerin son başvuru tarihine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek başvuruların 31 Aralık 2026 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

ÇKS'nin işlevi ve çiftçiye katkıları:

Aydemir, ÇKS'nin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yönetilen ulusal bir veri tabanı olduğunu, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinin, üretim alanlarının ve ürün bilgilerinin burada kayıt altına alındığını söyledi. Sisteme kayıtlı olmak; tarımsal desteklerden yararlanma, uygun koşullu kredilere erişim ve tarım sigortası yaptırma gibi imkânlara erişimi mümkün kılıyor. Ayrıca kayıtlı üreticilerin resmi olarak tanınmasının devlet desteklerine erişimde belirleyici olduğunu vurguladı.

Başvuru için gereken belgeler ve işlem yeri:

ÇKS kaydı yaptırmak veya mevcut kaydını güncellemek isteyen üreticiler, bağlı bulundukları ziraat odalarına başvurabilecek. Aydemir, başvuru sırasında kimlik fotokopisi, tapu veya kira kontratı, çiftçilik belgesi ile tarla ve üretim bilgilerine ilişkin belgelerin talep edilebildiğini bildirdi. Başvuruların zamanında yapılmasının, üreticilerin hak ve desteklerden yararlanması bakımından önem taşıdığına dikkat çekti.

Aydemir son olarak, ÇKS kayıtlarının sadece bir formalite olmadığını; üreticilerin haklarını koruyan, üretimi destekleyen ve ekonomik güvence sağlayan bir yapı olduğunu ifade ederek, çiftçilerin fırsatları kaçırmaması için kayıtlarını güncellemelerini ve 31 Aralık 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlamalarını önerdi.

MUAMMER AYDEMİR

MUAMMER AYDEMİR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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