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Alsancak Garı yakınında boş vagonun yanması çevrede kısa süreli panik oluşturdu

İzmir Konak'ta Alsancak Garı yakınında sabah duyulan patlama sonrası boş bir vagonda yangın çıktı; vagon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alsancak Garı yakınında boş vagonun yanması çevrede kısa süreli panik oluşturdu

olay yeri ve ilk değerlendirme:

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde, sabah saatlerinde demiryolu hattına yakın bir bölgede duyulan patlama sesi çevrede paniğe yol açtı. Sesin ardından alanda bulunan kullanım dışı boş bir vagonda alevlerin yükseldiği görüldü.

Olayın meydana geldiği yerin Alsancak Garı’na yakın olduğu ve vagonun demiryolu hattı üzerinde olduğu bildirildi. Bölgeden yükselen dumanlar kısa sürede dikkat çekti ve çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

yangının seyri ve zarar:

Edinilen bilgiye göre, söz konusu vagon boş olup yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Patlama sesiyle başlayan olay yerinde yangın kısa sürede vagonu sararken, başka bir araç veya yapı zarar görüp görmediği konusunda ek bilgi paylaşılmadı.

Yangının çıkış nedeni konusunda yapılan ilk değerlendirmede, vagonun içinde barındığı öğrenilen evsiz kişilerin ısınmak amacıyla yakmış olabileceği ateşin yangına yol açtığı değerlendirildi.

olayın ardından alınan işlem:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından söz konusu vagon, kullanım dışı ve ağır hasarlı olması nedeniyle parçalanmak üzere atölyeye götürüldü. Yetkililer olayla ilgili değerlendirmelerini sürdürdü.

Olay, sabah saatlerinde duyulan patlama sesi ve ardından çıkan alevlerin oluşturduğu endişe ile sınırlı kaldı; yetkililer benzer risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

ALSANCAK SEMTİNDE, DUYULAN PATLAMA SESİNİN ARDINDAN BOŞ BİR VAGONDA ÇIKAN YANGIN ÇEVREDE KISA...

ALSANCAK SEMTİNDE, DUYULAN PATLAMA SESİNİN ARDINDAN BOŞ BİR VAGONDA ÇIKAN YANGIN ÇEVREDE KISA SÜRELİ PANİĞE YOL AÇTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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