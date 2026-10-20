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Çermik'te Sinek Çayı'nın kirlenmesine tepki: muhtar ve halk çözüm talep ediyor

Tepe Mahallesi Muhtarı Fadil Şeker ve vatandaşlar, Çermik’te Sinek Çayı’na 8 noktadan akan kanalizasyonun sonlandırılması için DİSKİ’den somut adım istedi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Çermik'te Sinek Çayı'nın kirlenmesine tepki: muhtar ve halk çözüm talep ediyor

Çermik'te sinek çayı kirliliğine karşı tepkiler

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayanlar, ilçe merkezindeki Sinek Çayı'na ilçenin 8 ayrı noktasından kanalizasyon sularının akıtılmasına tepki gösterdi. Toplanan kalabalık adına basın açıklamasını yapan Tepe Mahallesi Muhtarı Fadil Şeker, konunun halk sağlığını, çevreyi ve ekolojik dengeyi tehdit ettiğini vurguladı.

muhtarın çağrısı:

Fadil Şeker yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çermik ilçemizde duyarlı vatandaşlarımızın katılımıyla, Sinek Çayı olarak adlandırdığımız temiz akarsuya 8 ayrı noktadan kanalizasyon sularının deşarj edilmesine karşı basın açıklaması yapmak üzere toplandık. Yıllardır devam eden, halk sağlığını tehdit eden, çevreyi kirleten ve ekolojik dengeye zarar veren bu sorunun artık kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Buradan DİSKİ Genel Müdürlüğü ve ilgili bütün yetkili kurumlara açıkça çağrıda bulunuyoruz. Çermik halkına kamuoyu önünde açıklama yapılmasını, bu mağduriyetin ne zaman giderileceğinin somut bir takvimle duyurulmasını ve yetkililerin katılımıyla halkımızın bilgilendirileceği, bir toplantı düzenlenmesini talep ediyoruz."

eylem planı ve beklentiler:

Açıklamada, yetkili kurumların sessiz kalması halinde, hukuki yolların işletileceği ve "Çermik Belediyesi önünden Çermik DİSKİ Şube Müdürlüğüne kadar" barışçıl protesto yürüyüşü düzenleneceği bildirildi. Vatandaşlar, Sinek Çayı'nın kirletilmesine karşı sürdürülecek hak arama sürecinin kalıcı çözüm sağlanıncaya kadar demokratik ve yasal yollarla devam edeceğini belirtti. Topluluk; hem yaşanan mağduriyetin giderilmesi hem de yetkililerin şeffaf bir takvim açıklaması konusunda ısrarcı olduklarını ifade etti.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE BULUNAN SİNEK ÇAYINA İLÇENİN 8 AYRI NOKTASINDAN AKITILAN...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE BULUNAN SİNEK ÇAYINA İLÇENİN 8 AYRI NOKTASINDAN AKITILAN KANALİZASYON SULARINA TEPKİ GÖSTERİP ÇÖZÜM İSTEYEN MUHTAR VE VATANDAŞLAR AÇIKLAMA YAPTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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