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Türk dünyası kendi rotasını çizmeli: TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan birlik çağrısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRKPA 15. Genel Kurulu'nda Türk dünyasının fırsatlarına vurgu yapıp dış baskılara değil ortak adımlara odaklanma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Merve Çelik

Türk dünyası kendi rotasını çizmeli: TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan birlik çağrısı

Bişkek'te TÜRKPA buluşması:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu'na katıldı. Toplantı sonrası Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Marlen Mamataliev, Kazakistan Kurultay Başkanı Aybek Dadebay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ve TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

Kurtulmuş, organizasyonun başarısı ve ev sahipliği için Mamataliev'e teşekkür ederek, TÜRKPA'nın 16. Genel Kurulu'nun gelecek yıl Türkiye'de gerçekleştirileceğini ve hazırlıklara şimdiden başlanacağını bildirdi.

Türk dünyasının potansiyeli ve fırsatlar:

Kurtulmuş, Genel Kurul'da Türk devletlerini ilgilendiren meselelerin derinlemesine ele alındığını ve parlamentoların birikimlerinin paylaşıldığını belirtti. Rapora katkı sunanlara teşekkür eden Kurtulmuş, TÜRKPA'nın artık uluslararası parlamenter bir asamble olarak yerleştiğini, kökleştiğini ve güçlendiğini vurguladı.

Konuşmasında bölgenin sunduğu imkanlara dikkat çeken Kurtulmuş, 'Cenab-ı Allah tarihi fırsatlarla bu bölgedeki ve dünyadaki küresel gelişmelerle Türk dünyasının önüne önemli kapılar açmıştır' dedi. Orta Asya'dan Kafkaslara, Anadolu'dan Avrupa içlerine kadar geniş bir coğrafyada yaklaşık 300 milyonluk bir nüfus, zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları ile genç ve dinamik bir nüfus yapısının bulunduğunu hatırlattı.

Gelecek adımlar ve ortak hareket vurgusu:

Kurtulmuş, artık dışarıda 'başkası ne der' diye başka güçlerin Türk devletleri üzerindeki fikirlerini esas almanın değil, 'biz ne deriz ve bizler ne yapabiliriz' sorusuna yoğunlaşmanın zamanı olduğunu söyledi. Bu ifadeyi 'biz ne deriz ve bizler ne yapabiliriz' sözleriyle özetleyen Kurtulmuş, toplantının yeni bir başlangıca vesile olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Toplantının sonuçlarının bundan sonra TÜRKPA'dan beklenen faaliyetlerin ve hizmetlerin daha üst düzeyde, köklü ve kalıcı çalışmalar olarak gerçekleşmesine zemin hazırlaması gerektiğini belirten Kurtulmuş, Türk dünyasındaki dost ve kardeş milletlere Bişkek'ten selam ve sevgilerini iletti.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, KIRGIZİSTAN PARLAMENTOSUNUN EV SAHİPLİĞİNDE...

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, KIRGIZİSTAN PARLAMENTOSUNUN EV SAHİPLİĞİNDE IRIS ORDO KONGRE MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRK DEVLETLERİ PARLAMENTER ASAMBLESİ (TÜRKPA) 15. GENEL KURULU’NA KATILDI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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