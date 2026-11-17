Karabük Belediyesi sahada temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Karabük Belediyesi, kent genelinde temizlik ve düzeni korumaya yönelik kesintisiz bir çalışma yürütüyor. Belediye ekipleri, sokak ve ortak kullanım alanlarının temizliğini sağlamak için planlı ve günlük müdahaleler gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar hem rutin atık toplama hem de çevreyi etkileyen düzensiz atıkların toplanmasını kapsıyor.

günlük saha donanımı ve çalışma düzeni:

Belediye, günlük temizlik operasyonlarını 2 kamyon, 1 kepçe, 4 yıkama arazözü, 6 süpürge aracı ve 14 çöp aracı ile sürdürüyor. Bu araçlarla cadde, kaldırım ve toplu kullanım alanlarında hem mekanik temizlik hem de yıkama işlemleri yapılarak görünür kirlilik azaltılıyor. Düzenli program ve ekip dağılımı sayesinde mahallelerin ve ana arterlerin temizlik standartlarının korunması hedefleniyor.

hafriyat toplama ve çevresel etkiler:

Belediyenin öne çıkan bir çalışması da hafriyat atıklarının toplanması. Ekipler şehir genelinde her gün yaklaşık 10 kamyon hafriyat kaldırarak çevre kirliliğine yol açan düzensiz dökümleri alıyor. Bu müdahale yalnızca estetik düzeni sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda açık alanlarda oluşabilecek sağlık risklerini ve altyapı tıkanmalarını da önlüyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, temiz ve düzenli bir şehrin güçlü bir hizmet anlayışıyla mümkün olduğunu vurgulayarak, "Her gün 2 kamyon, 1 kepçe, 4 yıkama arazözü, 6 süpürge aracı ve 14 çöp aracımızla şehrimizin temizliği için görev yapıyoruz. Bunun yanında ekiplerimiz her gün yaklaşık 10 kamyon hafriyat atığını da topluyor. Bizim için temiz bir Karabük, hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin bir parçasıdır. Şehrimizin hiçbir noktasını ihmal etmeden, mahallelerimizin ve ortak yaşam alanlarımızın temizliğini korumak için çalışıyoruz. Karabük’e yakışan düzenli ve yaşanabilir şehir görünümünü hep birlikte koruyacağız" dedi.

Belediyenin bu düzenli saha çalışması, kent yaşamının konforunu artırmayı ve çevresel duyarlılığı güçlendirmeyi amaçlıyor. Vatandaşlarla eş güdümlü devam eden temizlik faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için ekip dağılımı ve araç kapasitesinin etkin kullanımı öncelikler arasında yer alıyor.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞEHİR GENELİNDE TEMİZLİK HİZMETLERİNİ GÜNLÜK ÇALIŞMALARDA 2 KAMYON, 1 KEPÇE, 4 YIKAMA ARAZÖZÜ, 6 SÜPÜRGE ARACI VE 14 ÇÖP ARACI İLE SÜRDÜRÜYOR.