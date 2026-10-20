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Karabük'te uluslararası sağlık bilimleri kongresi: uygulamalı eğitimler ve çok disiplinli paneller öne çıktı

KBÜ ev sahipliğinde düzenlenen kongre, erken tanı, afet yönetimi ve sağlık teknolojileri panelleriyle 36 ülkeden katılımcıya uluslararası eğitimler sundu.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Serkan Varol

Karabük'te uluslararası sağlık bilimleri kongresi: uygulamalı eğitimler ve çok disiplinli paneller öne çıktı

kongre açılışı ve katılımcı profili:

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Karabük Sağlık Bilimleri Kongresi hibrit formatla gerçekleştirildi. Açılış programı, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda Azerbaycan ve Özbekistan Halk Sanatçısı Gülyanak Memmedova'nın konseriyle başladı.

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, üniversitenin sağlık bilimleri alanındaki gelişimine vurgu yaparak katılımcılara verimli bir kongre diledi. Kongreye 36 ülkeden katılım sağlandı; KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Müslüm Kuzu, bilimsel bilginin üretilmesi ve uygulamaya aktarılmasının önemini vurguladı ve öğrencilerin taleplerinin etkinlik düzenlenmesinde etkili olduğunu belirtti. Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Güngör hazırlıklarda emeği geçenlere teşekkür etti.

panellerin odağı ve kilit konuşmalar:

Kongrede üç ana tema etrafında paneller düzenlendi: erken tanı, afet ve kriz yönetimi ile sağlık teknolojileri. Doç. Dr. Nevin Onan moderatörlüğündeki ilk panelde "Riskli Durumlarda Erken Tanılama ve Müdahale" konusu Prof. Dr. Figen Turan, Prof. Dr. Songül Aktaş, Doç. Dr. Bilge Nur Yardımcı Lokmanoğlu ve Prof. Dr. Feride Taşkın Yılmaz tarafından değerlendirildi.

Prof. Dr. Raziye Özdemir moderatörlüğündeki ikinci panelde "Afet ve Kriz Durumlarında Multidisipliner Sağlık Yönetimi" ele alındı; Prof. Dr. Fatma Oklan, Prof. Dr. Demet Aktaş, Prof. Dr. Bahar Anaforoğlu ve Doç. Dr. Mahinur Durmuş sunumlar gerçekleştirdi. Üçüncü paneli Prof. Dr. Arzu Özyürek yönetti; Prof. Dr. Neriman Aral, Doç. Dr. Duygu Murat Öztürk, Prof. Dr. Muhammed Kılınç ve Prof. Dr. Yurdanur Dikmen sağlık teknolojilerindeki yenilikleri paylaştı.

uygulamalı eğitimler ve beklentiler:

Kongre programında katılımcıların mesleki ve klinik uygulama becerilerini geliştirmeye yönelik uluslararası onaylı sertifikalı uygulamalı eğitimler düzenlendi. Hemşirelik ve ebelik alanlarında "USG eşliğinde periferik damar yolu girişimi" ve "Karın USG / Transabdominal Temel Farkındalık", fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında "Ödem ve Yumuşak Doku Takibi", çocuk gelişimi alanında ise "Fonolojik Farkındalık Destek Programı (FonFar-Dp)" eğitimleri verildi.

Uygulamalı programlar Prof. Dr. Figen Turan, Doç. Dr. Gülbin Konakçı, Doç. Dr. Asya Çetin ve Tuğba Ünal Keleş tarafından yürütüldü. Kongrenin hedefi, sağlık bilimleri alanında bilimsel bilgi paylaşımını artırmak ve ulusal ile uluslararası akademik iş birliklerine zemin hazırlamaktır. Katılımcılar arasında yer alan uzmanlar, aile ve toplumun çocuk gelişimindeki rolünü, bilimsel bilginin uygulamaya aktarılmasının önemini ve disiplinler arası iş birliğinin insan hayatına katkısını vurguladı.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI KARABÜK SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, BİLİMSEL OTURUMLAR VE UYGULAMALI EĞİTİMLERİN ARDINDAN SONA ERDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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