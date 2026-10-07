Karabük'te yol çalışmasını fark etmeyen sürücünün otomobili 4 metrelik şarampole devrildi

Karabük'te 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde'de meydana gelen kazada, yol çalışmasının bulunduğu bölümü fark edemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil yaklaşık dört metre derinliğindeki şarampole devrildi.

kaza ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, kazaya karışan aracın plakası 78 AAH 175. Sürücü yol çalışmasının bulunduğu kısmı fark etmeyerek yoluna devam etti; kontrolün kaybedilmesi sonucu araç yol kenarındaki yaklaşık 4 metrelik şarampole devrildi. Kazada otomobilde hasar meydana geldiği bildirildi.

inceleme ve güvenlik hatırlatması:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yol çalışması olan bölgelere yaklaşırken hızın azaltılması ve uyarı işaretlerinin takip edilmesi sürücü güvenliği açısından önem taşıyor.

KARABÜK’TE YOL ÇALIŞMASI YAPILAN BÖLÜMÜ FARK EDEMEYEN OTOMOBİL, KONTROLDEN ÇIKARAK YAKLAŞIK 4 METRELİK ŞARAMPOLE DEVRİLDİ.