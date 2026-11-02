Kamyon kontrolünü kaybedip eve çarptı, iki kişi kurtarıldı

Olayın özeti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi Musa Uzel Caddesi üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyon, bir eve çarparak yan yattı. Çarpmanın etkisiyle 1 ev yıkıldı ve kamyon yan pozisyonda kaldı. Olayda kamyon sürücüsü ile yıkılan evin altında bir vatandaş mahsur kaldı.

İlk müdahale ve kurtarma çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yıkılan evin altındaki vatandaşı çıkardı. Kamyonda sıkışan sürücü de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma sürüyor

Kamyonun sürücüsü ve plakasına ilişkin bilgiler henüz netleşmedi. Yıkılan evin altında başka kişilerin olup olmadığı hakkındaki belirsizlik nedeniyle ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon evleri yıktı, sürücü sıkıştı