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Kamyon kontrolünü kaybedip eve çarptı, iki kişi kurtarıldı

Mustafakemalpaşa'da kontrolden çıkan kamyon Musa Uzel Caddesi'ndeki bir eve çarparak yıktı; sürücü ve altında kalan bir kişi itfaiye tarafından çıkarıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kamyon kontrolünü kaybedip eve çarptı, iki kişi kurtarıldı

Olayın özeti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi Musa Uzel Caddesi üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyon, bir eve çarparak yan yattı. Çarpmanın etkisiyle 1 ev yıkıldı ve kamyon yan pozisyonda kaldı. Olayda kamyon sürücüsü ile yıkılan evin altında bir vatandaş mahsur kaldı.

İlk müdahale ve kurtarma çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yıkılan evin altındaki vatandaşı çıkardı. Kamyonda sıkışan sürücü de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma sürüyor

Kamyonun sürücüsü ve plakasına ilişkin bilgiler henüz netleşmedi. Yıkılan evin altında başka kişilerin olup olmadığı hakkındaki belirsizlik nedeniyle ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon evleri yıktı, sürücü sıkıştı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon evleri yıktı, sürücü sıkıştı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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