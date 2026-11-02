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Erzurum'da huzur operasyonu: bir haftada 11 silah, 38 aranan yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 26 Ekim-1 Kasım 2026'da kent genelinde yaptığı çalışmalarda 11 silah ele geçirip 38 aranan kişiyi yakaladı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzurum'da huzur operasyonu: bir haftada 11 silah, 38 aranan yakalandı

Operasyonun ayrıntıları:

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirdikleri denetim ve uygulamalarla kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar yaptı. Bu dönemde yürütülen operasyonlarda 11 silah ele geçirilmiş, çeşitli suçlardan aranan 38 şahıs yakalanmıştır.

sorgulama ve trafik denetimleri:

Ekiplerin kimlik ve kayıt kontrolleri kapsamında toplam 13.889 şahıs sorgulanmış; trafik ve asayiş uygulamalarında ise 3.322 araç kontrol edilmiştir. Bu kapsamlı sorgulamalar, şüpheli kişilerin ve araçların takibine imkan sağlayan rutin uygulamalar çerçevesinde yürütülmüştür.

park, bahçe ve okul çevresi denetimleri:

Denetimler yalnızca cadde ve sokaklarla sınırlı kalmayıp park, bahçe ve okul çevrelerini de kapsadı. Belirtilen tarihler arasında 169 park, bahçe ve okul çevresi denetlenerek özellikle açık alanlardaki güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Yetkililerden verilen bilgiye göre, yürütülen uygulamaların temel hedefi kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması olup, denetimlerin periyodik şekilde devam edeceği ifade edildi.

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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