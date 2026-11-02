Çilimli’de mobil sağlık aracı ücretsiz kanser taramalarını tamamladı

Mobil tarama çalışması tamamlandı:

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Mobil Kanser Tarama Tırı, Çilimli ilçesindeki tarama programını tamamladı. Araç, Çilimli İlçe Devlet Hastanesi bahçesinde konuşlanarak ilçe halkına ücretsiz sağlık hizmeti sundu. Çalışma kapsamında meme kanseri, rahim ağzı (serviks) kanseri ve bağırsak (kolon) kanserine yönelik tarama testleri gerçekleştirildi.

Verilen hizmetler ve erişim:

Mobil sağlık ekibi, bölge sakinlerine tarama sürecini anlatarak gerekli testleri yaptı ve katılımcılara süreç hakkında bilgi verdi. Hizmetlerin ücretsiz sunulması, sağlık müdürlüğünün kanserle mücadele ve erken teşhis hedeflerine katkı sağladı.

Erken teşhisin önemi:

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, çalışmaların hastalıkların erken evrede tespit edilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti ve "Erken teşhis hayat kurtarır" mesajını paylaştı. Mobil tarama uygulamalarının erişilebilirliği artırarak tarama oranlarını yükseltmeye yönelik adımlardan biri olduğu vurgulandı.

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MOBİL KANSER TARAMA TIRI, ÇİLİMLİ’DE VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ SUNDU. MEME, RAHİM AĞZI VE BAĞIRSAK KANSERİNE YÖNELİK TARAMALAR TAMAMLANDI.