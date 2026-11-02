Kozan cennet hurmasında bereketli hasat dönemi

hasat başladı, üreticinin yüzü güldü

Adana’nın Kozan ilçesinde cennet hurması hasadı sezonu başladı. İlçede yaklaşık 20 bin dekar alanda yetiştirilen hurma, Türkiye’nin yaş hurma üretiminin yaklaşık %20sini, kuru hurma üretiminin ise %50'sini karşılıyor. Bu yıl bahçelerde geçen yıla kıyasla yüzde 60-70 arasında verim artışı görülürken, dönüme ortalama 1,5 ile 2 ton arasında ürün bekleniyor.

üretici beklentileri ve fiyatlar:

Kozan’ın Tepecikören Mahallesi’nde 20 dönüm alanda hurma üretimi yapan Murat Karataş, bu sezondan yüksek bir rekolte beklediklerini belirtti. Karataş, bahçesinden 40-45 ton rekolte beklediklerini söyledi ve ekledi: “Hurma, bu havayı seviyor. Yaklaşık 20 dönüm alanda hasat yapıyoruz. 40-45 ton rekolte bekliyoruz. Hasat sezonumuz başladı. Bu sezon kilogram fiyatları Rojo Brillante’de 35-40 lira, yerli hurmada ise 15-30 lira arasında bahçede alıcı buluyor. Geçen seneye göre yüzde 60-70 verim artışı var. Kozan’ımız yaş hurmada Türkiye’nin yüzde 20’sini, kuru hurmada ise yüzde 50’sini karşılıyor. Bunlar hem yaş hem de kuru olarak satışa sunuluyor.”

Üreticiler, hasat döneminde hem sofralık tüketilen Rojo Brillante çeşidini hem de kurutularak değerlendirilen yerli Hachiya çeşidini piyasaya sunuyor. Farklı pazar ve alıcı segmentleri nedeniyle ürünler hem taze hem de kuru olarak el değiştiriyor.

kurutma tesisleri ve ihracat hareketliliği:

Son yıllarda ilçede devreye giren kurutma tesisleri, kuru hurma üretimini artırdı. Murat Karataş, kurutma tesislerinin açılmasıyla birlikte hurmanın yalnızca iç piyasada değil, uluslararası pazarlarda da talep gördüğünü vurguladı: “Genelde yaş hurma olarak alıcı buluyor ama artık Kozan’ımızda kurutma tesisleri açıldı. Artık dünyanın her tarafına ihraç ediliyor.”

Hasat sahalarında çalışan üreticiler ve işçiler de verim ve kaliteyi olumlu buluyor. Bahçede hasat yapan Hakan Söğüt, “Meyvemiz çok güzel. Hasadı, toplaması ve yemesi zevkli” derken, tarım işçisi Rüstem Kılıç, bahçenin bakımına dikkat çekerek, “Bahçe çok güzel bakılmış. Bahçenin meyvesi iyi, birinci sınıf. Bunun kurusu da oluyor ve ihraç ediliyor” diye konuştu.

Sezon boyunca üreticiler hem taze hem kurutulmuş hurma arzını sürdürecek; Kozan’ın ulusal ve uluslararası pazardaki ağırlığı, bu yılki artan verimle birlikte daha da belirginleşmiş görünüyor.

Kozan'da Cennet hurmasında hasat başladı: Verim yüz güldürdü