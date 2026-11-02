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Antalya'dan kaçan zanlı Burdur'da uyuşturucuyla yakalandı

Antalya'da silahlı yaralama şüphesiyle aranan Furkan A., Burdur Otogar Kavşağı'nda durduruldu; araçta uyuşturucu bulundu, 80 bin TL idari ceza verildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'dan kaçan zanlı Burdur'da uyuşturucuyla yakalandı

Antalya’daki olayın ardından kaçan şüpheli Burdur’da yakalandı

Antalya’da karıştığı silahlı yaralama olayı sonrası otomobille kaçtığı belirlenen Furkan A., Burdur yönünde ilerlerken polis ekiplerinin takibi sonucu durduruldu. Olay, saat 08.00 civarında Burdur-Isparta kara yolu Otogar Kavşağı yakınlarında gerçekleşti.

yakalanma ve arama işlemleri:

Plakası 35 AGD 669 olan araç polis ekipleri tarafından Otogar Kavşağı yakınlarında durduruldu. Araç ve sürücünün üzerinde yapılan kontrollerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sırasında şüphelinin üzerinde ve araçta bulunan maddelerin türü ile miktarına ilişkin işlemler, emniyet birimleri tarafından tutanak altına alındı.

ehliyetsizlik ve idari yaptırımlar:

Yapılan kontrollerde Furkan A.'nın sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Ehliyetsiz araç kullanmanın yanı sıra tespit edilen diğer ihlaller nedeniyle şüpheliye toplam 80 bin TL idari para cezası uygulandı ve araç çekiciyle otoparka çekildi.

soruşturma sürüyor:

Gözaltına alınan şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı ve soruşturmanın detayları kolluk kuvvetleri tarafından yürütülüyor.

ANTALYA&#039;DA KARIŞTIĞI SİLAHLI YARALAMA OLAYININ ARDINDAN OTOMOBİLLE KAÇAN ŞÜPHELİ, BURDUR&#039;DA POLİS...

ANTALYA'DA KARIŞTIĞI SİLAHLI YARALAMA OLAYININ ARDINDAN OTOMOBİLLE KAÇAN ŞÜPHELİ, BURDUR'DA POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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