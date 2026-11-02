Bursa'da kontrolden çıkan kamyon bir evi yerle bir etti; sürücü araçta sıkıştı

kaza ve ilk müdahale:

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi Musa Uzel Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon kontrolden çıkarak bir eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle ev yerle bir olurken kamyon yan yattı.

kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yıkılan evin altında kalan bir kişiyi çıkardı. Kamyonda sıkışan sürücü de itfaiye tarafından çıkarılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve belirsizlik:

Yıkılan evin altında başka kişilerin olup olmadığı henüz netlik kazanmadı; ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı, araç plakası ve sürücü kimliğine ilişkin bilgiler henüz açıklanmadı.

BURSA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN KAMYON EVLERE ÇARPARAK YAN YATTI. YAŞANAN OLAYDA 1 EV YIKILIRKEN, SÜRÜCÜ İSE ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI. KAMYON SÜRÜCÜSÜ İLE YIKILAN EVİN ALTINDA KALAN BİR VATANDAŞ, EKİPLER TARAFINDAN ÇIKARILDI.