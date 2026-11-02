Dolar 49,9642 +0,07%
Euro 56,0159 +0,53%
Bist 10.729,04 -0,28%
Altın Gram 6.266,99 +0,06%
EUR/USD 1,1206 +0,36%
Brent Petrol 109,82 -3,18%
--°

Bursa'da kontrolden çıkan kamyon bir evi yerle bir etti; sürücü araçta sıkıştı

Bursa Mustafakemalpaşa'da kontrolden çıkan kamyon Musa Uzel Caddesi'nde bir evi yıktı; sürücü ve ev altında kalan bir kişi kurtarıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da kontrolden çıkan kamyon bir evi yerle bir etti; sürücü araçta sıkıştı

kaza ve ilk müdahale:

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi Musa Uzel Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon kontrolden çıkarak bir eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle ev yerle bir olurken kamyon yan yattı.

kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yıkılan evin altında kalan bir kişiyi çıkardı. Kamyonda sıkışan sürücü de itfaiye tarafından çıkarılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve belirsizlik:

Yıkılan evin altında başka kişilerin olup olmadığı henüz netlik kazanmadı; ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı, araç plakası ve sürücü kimliğine ilişkin bilgiler henüz açıklanmadı.

BURSA&#039;DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN KAMYON EVLERE ÇARPARAK YAN YATTI. YAŞANAN OLAYDA 1 EV...

BURSA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN KAMYON EVLERE ÇARPARAK YAN YATTI. YAŞANAN OLAYDA 1 EV YIKILIRKEN, SÜRÜCÜ İSE ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI. KAMYON SÜRÜCÜSÜ İLE YIKILAN EVİN ALTINDA KALAN BİR VATANDAŞ, EKİPLER TARAFINDAN ÇIKARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Park halindeki otomobil Kayapınar'da alevlere teslim oldu
images

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 61 aranan şahıs yakalandı
images

Orman sessizliğini bozan saldırı: mantar toplayan adam yaralandı
images

Dumanın izini sürdüler: Şanlıurfa'da kaçak tütün ve alkol operasyonu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dumanın izini sürdüler: Şanlıurfa'da kaçak tütün ve alkol operasyonu

Midyat Devlet Hastanesi'nden çocuklara akülü araba ile moral desteği

Haydi tenise kulüpte pilot uygulaması Antalya'da başladı

Ekimde Bolu'da kapsamlı operasyon: bin 52 şüpheli gözaltına alındı, 82 tutuklama

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı