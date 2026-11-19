Artvin'de tefecilik iddiasına yönelik operasyon

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu tefecilik yaptığı öne sürülen kişiler hakkında operasyon düzenlendi. İl merkezi ile merkeze bağlı köylerde yürütülen faaliyet kapsamında şüphelilere yönelik aramalar gerçekleştirildi.

arama ve ele geçirilen materyaller:

Operasyonda toplamda 6 adreste arama yapıldı. Aramalarda 3 çek, 2 senet, borç ve alacak kayıtlarının bulunduğu 2 defter, 1 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi. Bulunan belgeler ve materyaller, soruşturmanın seyrini belirlemede delil niteliği taşıyor.

adliyeye sevk ve uygulanan tedbirler:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından bir şüpheli serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli hakkında ise farklı kararlar verildi; bir şüpheli tutuklanırken, diğeri hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı. Hukuki süreç ve delil değerlendirmesi devam ediyor.

Yetkililer, benzer suçlarla mücadele kapsamında denetimlerin sürdüğünü belirtiyor; ele geçirilen kayıt ve deliller, soruşturmanın yönünü belirleyecek önemli unsurlar olarak kayda geçti.

ARTVİN’DE TEFECİLİK YAPILDIĞI İDDİASIYLA DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI, 1’İ HAKKINDA EV HAPSİ KARARI VERİLDİ.