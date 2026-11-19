Konya'da denetimler artırıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte trafikte kural ihlali yapan sürücülere karşı kapsamlı denetimler yürüttü. Yapılan çalışmada özellikle drift gibi tehlikeli manevralar, dur ikazına uymama ve kamu huzurunu bozacak araç kullanımları öncelikli olarak ele alındı. Tespit edilen kural ihlallerine ilişkin olarak ilgili sürücülere çeşitli idari yaptırımlar uygulandı.

tespit yöntemleri:

Denetimler, KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi), gelen sosyal medya ihbarları ve GÖKMEN (Gökyüzü Kontrol Merkezi) kanalıyla gerçekleştirilen analiz ve gözetimlerle desteklendi. Bu çok yönlü izleme sayesinde hem trafikte anlık ihlaller hem de sosyal medyada paylaşılan kural ihlallerini özendiren görüntüler tespit edildi.

ihlaller ve uygulanan yaptırımlar:

Denetim kapsamında tespit edilen başlıca ihlaller arasında drift yapmak, ardışık olarak birden fazla şerit değiştirmek, dur ikazına uymamak, abartı egzoz kullanımı ile standart dışı süspansiyon ve egzoz sistemleri yer aldı. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşüren davranışlar ile trafik kural ihlallerini özendiren veya öven görüntülerin aleni paylaşılması da yaptırım gerekçesi sayıldı. Tespit edilen bu ihlallere karşı ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlemler uygulandı.

Emniyet kaynakları, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kuralları ihlal eden davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı ve vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.

KONYA'DA DRİFT ATAN, DUR İHTARINA UYMAYAN VE ÇEŞİTLİ TRAFİK KURALLARINI İHLAL EDEN SÜRÜCÜLER TESPİT EDİLEREK İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI.