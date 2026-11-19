Balyoz bavulundan ağır ceza salonlarına: Mehmet Baransu dosyası

2010'da elindeki bavulla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Balyoz sürecini başlatan eski Taraf muhabiri Mehmet Baransu, yıllar içinde sahte dijital delil iddiaları, "kumpas" soruşturmaları ve çok sayıda ağır ceza davasıyla karşılaştı. İlk habercilik eylemi kamuoyunda geniş yankı buldu; ardından gelen hukukî süreçler ise Baransu'yu uzun süre cezaevinde tuttu.

Balyoz süreci ve sahte deliller:

Ocak 2010 tarihinde Taraf gazetesi adına savcılığa teslim edilen bavul ve içindeki CD, DVD ve belgeler üzerinden yürütülen soruşturma kamuoyunda "Balyoz Planı" olarak bilinen davayı tetikledi. Yargılama sonucunda başlangıçta 331 asker hakkında mahkumiyet kararları verildi, ancak daha sonra dijital delillerin sahte olduğuna dair bilirkişi raporları ve Anayasa Mahkemesi kararları süreci değiştirdi.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Mart 2015 tarihli kararında sanıkların tamamının beraatine hükmetti. Gerekçeli kararda özellikle Baransu'nun teslim ettiği 11 ve 17 numaralı CD'ler üzerinde duruldu; el yazılarının, sanık Süha Tanyeri'ye ait not defterinden yazı makinesiyle kopyalandığı ve CD'lerdeki diğer dijital verilerin de sahte oluşturulduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi. Mahkeme, sahteciliği yapanların tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Tutuklama, iddianameler ve mahkeme kararları:

Balyoz davalarının beraat kararlarından hemen önce, Aralık 2014'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Balyoz'da kumpas" soruşturması başlatıldı. Emniyet ekipleri 1 Mart 2015 sabahı Baransu'nun evinde arama yaptı ve kendisini gözaltına aldı; nöbetçi hâkimlik tarafından "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme" suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmada, bavulde ve CD'lerde yer aldığı iddia edilen "Çok Gizli" dereceli Egemen Harekat Planı'nın da ele geçirildiği öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 9 Haziran 2016'da hazırladığı 276 sayfalık iddianamede Baransu ile firari sanık Tuncay Opçin için 35 yıldan 75 yıla kadar, Taraf gazetesi eski yöneticileri ve yazarları için de uzun yıllar hapis talepleri sundu. Davanın 2 Eylül 2016 tarihli ilk duruşmasında taraflar hakim karşısına çıktı; tanık ve sanık beyanları süreç boyunca çelişkiler içerdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Mart 2022 tarihinde Baransu'yu "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme" ve "açıklama" suçlarından toplam 13 yıl hapis cezasına mahkûm etti; aynı davada Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur da hapis cezaları aldı. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, 10 Eylül 2022'de usul eksiklikleri nedeniyle yerel mahkemenin kararını bozdu ve yasal tutukluluk süresinin dolması gerekçesiyle Baransu'nun tahliyesine karar verdi. Baransu, diğer davalar nedeniyle cezaevinden çıkamadı.

Diğer davalar, şike iddiaları ve cezalar:

Baransu aleyhindeki diğer önemli kararlar arasında Mersin merkezli soruşturmada yer alan dava var. 19 Temmuz 2020 tarihli kararda Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi Baransu'yu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay, "yasaklanan bilgileri açıklama" suçundan 4 yıl ve "gizliliği ihlal" suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti.

Ayrıca 28 Kasım 2013'te Taraf'ta yayımlanan "Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı" başlıklı haber nedeniyle açılan davada Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi 23 Kasım 2020 tarihli kararda Baransu'yu çeşitli suçlardan toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı; gazetenin eski sorumlu yazıişleri müdürü Murat Şevki Çoban ise beraat etti.

Baransu'nun adı ayrıca 2011 futbolda şike soruşturmasına ilişkin "kumpas" iddialarında da tekrar gündeme geldi. Silivri'de görülen duruşmalarda taraflarla tartışmalar yaşandı; Ekim 2026'da gündeme gelen yeni iddianamede Baransu ile eski TFF yöneticisi Lütfi Arıboğan arasındaki irtibatlara yer verildiği, iki isim arasında 2011-2012 arasında toplam 101 kez görüştükleri iddia edildi. 27 Aralık 2025 tarihli savcılık ifadesinde Arıboğan bu görüşmeleri ve bilgi paylaşımını reddetti; iddianamede ise bu irtibatların Fenerbahçe aleyhine kamuoyu oluşturmaya hizmet ettiği öne sürüldü.

Baransu tüm bu süreçlerde suçlamaları reddetti ve birçok davada kendisine "kumpas kurulduğunu" savundu. Sorgularında belgeleri gazeteye giderken yolda kendisini emekli asker olarak tanıtan bir kişiden aldığını belirttiği, belgeleri savcıya teslim ettiğini anlattığı kayıtlıdır. Bazı gazeteci ve yöneticiler de duruşmalarda yayımlama tercihleri ve kaynak güveni konularında farklı beyanlar verdi.

1 Mart 2015'ten itibaren tutuklu ve hükümlü olarak Silivri Cezaevi'nde bulunan Mehmet Baransu'nun cezaevindeki süresi on yılı aştı; 2023'te cezaevinde böbrek ameliyatı geçirdiği ve sağlık sorunları yaşadığı bilinmektedir. Balyoz kumpası davasındaki bozma kararları ile diğer yargı dosyalarına ilişkin hukuki süreçler halen devam etmektedir.

Balyoz bavulundan ağır ceza salonlarına: Mehmet Baransu dosyası