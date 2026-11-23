Karacabey yakınlarında kaza:

Bursa-Balıkesir karayolu TİGEM mevkiinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Balıkesir’den Bursa istikametine seyir halinde olan E.C. Dikme (40) yönetimindeki 10 ADA plakalı otomobil, TİGEM önünde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için yavaşlayan S. Tursun (35) idaresindeki 10 AFF plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralananlar:

Kazada her iki aracın sürücüsü S. Tursun (35) ve E.C. Dikme (40) ile araçlarda yolcu olarak bulunan H. Yıldırım (50) ve H. Türker (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Taşıma ve soruşturma:

Yaralılar, ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA-BALIKESİR KARAYOLU TİGEM MEVKİİNDE SAAT 13.00 SIRALARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.