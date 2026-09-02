Karacabey’e yeni soluk: 20 bin metrekarelik AVM ve huzurevi için resmi süreç başladı

Resmi adım ve ortaklık

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçede uzun süredir beklenen alışveriş merkezi projesinde resmi sürecin başlatıldığını duyurdu. Proje, Belediye ile Kızılay arasında yapılan protokol çerçevesinde yürütülecek ve Mecidiye Mahallesi, Karacabey-Bandırma yolu üzerinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Belediye yetkilileri, anlaşma modeli kapsamında arazi değer artışı karşılığında ilave sosyal donatıların, özellikle bir huzurevinin, projeye dahil edileceğini belirtti. Başkan Karabatı, sürecin artık resmiyet kazandığını ve Karacabey için yıllardır beklenen yatırımı hayata geçirmek üzere önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Projenin ölçeği, içerik ve mimari yaklaşım:

Proje alanında yaklaşık 20 bin metrekarelik çok katlı bir alışveriş merkezi yapılması öngörülüyor. Başkan Karabatı, AVM içinde giyimden yeme-içmeye, eğlenceye kadar farklı ihtiyaçlara cevap verecek çok sayıda alanın planlandığını; projenin kent yaşamına değer katacak şekilde tasarlanacağını söyledi.

Mimari açıdan projenin dikkat çekici olması hedefleniyor; bu amaçla hazırlıkların "ünlü mimarlarla" sürdüğü ve projenin mimarisinin belirlenmesi için bir mimari yarışma düzenleneceği açıklandı. Karabatı, yarışmanın kent kimliğine uygun, hem halkın beklentisini karşılayan hem de estetik yönden ilgi uyandıran bir proje seçilmesine hizmet edeceğini belirtti.

Zamanlama ve inşaat takvimi:

Belediye tarafından verilen takvime göre projenin temeli 2027 yılının ikinci yarısında atılmasının planlandığı, inşaatın ise yaklaşık 1,5–2 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiği duyuruldu. Başkan Karabatı, bu zaman çizelgesinin yapılan anlaşmalar doğrultusunda öngörüldüğünü ve hazırlıkların bu takvime paralel olarak ilerleyeceğini belirtti.

Çevre düzenlemeleri ve sosyal yaşam alanları:

Karabatı, AVM projesinin yanı sıra ilçede artan konut stokuna paralel sosyal donatı ihtiyacının da göz önünde tutulduğunu söyledi. Karaca Park için kapsamlı bir düzenleme planlandığını; parkın sadece bir geçiş güzergâhı olmaktan çıkarılıp ailelerin vakit geçirebileceği, sosyal etkinliklerin yapılabileceği bir yaşam alanına dönüştürüleceğini vurguladı.

Planlar arasında Karaca Park'taki mevcut havuzun yenilenmesi, trafik eğitim alanlarının geliştirilmesi ve yeni sportif alanların oluşturulması yer alıyor. Başkan Karabatı ayrıca, olimpik yüzme havuzu projesinin ihalesinin önümüzdeki hafta yapılacağını ve spor kompleksinin yeni antrenman alanlarıyla güçlendirileceğini belirtti.

Yerel yönetim, projenin kent ekonomisine katkı sağlaması, istihdam yaratması ve sosyal yaşamı canlandırması beklentisiyle ilerleyen süreçte halkın görüşlerini de dikkate alacaklarını açıkladı.

KARACABEY BELEDİYE BAŞKANI FATİH KARABATI, İLÇEDE YILLARDIR BEKLENEN ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİNDE RESMİ SÜRECİN BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI. KIZILAY İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN PROJEDE 20 BİN METREKARELİK ÇOK KATLI AVM YAPILMASI PLANLANIRKEN, AYNI SÜREÇTE HUZUREVİ PROJESİNİN DE HAYATA GEÇİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.