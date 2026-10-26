karacabey’in mekânsal geleceği üniversite iş birliğiyle planlanıyor

MSGSÜ ve Karacabey Belediyesi ortak saha çalışmasıyla ilçenin geleceğine veri topluyor

Karacabey Belediyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Mimarlık Fakültesi arasında yürütülen iş birliği kapsamında, 19-24 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen saha araştırması ilçenin kentsel ve kırsal dokusunu çok yönlü olarak inceledi. Çalışmaya 40 lisans öğrencisi ile akademik ekip katılırken, elde edilecek verilerin yerel planlama süreçlerine bilimsel temel sağlaması hedefleniyor.

saha çalışmasının kapsamı:

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün 2026-2027 Akademik Yılı PLN 301-302 Planlama Atölyesi IV-V dersleri kapsamında düzenlenen programda öğrenciler altı gün boyunca 12 araştırma grubunda sahada çalıştı. Araştırmanın odağında ilçenin tarihi gelişimi, arazi kullanım desenleri, doğal çevre özellikleri ile nüfus ve demografik yapısı yer aldı. Ayrıca kırsal yerleşim örüntüsü, ulaşım ve altyapı sistemleri, yerel ekonomik faaliyetler, kamusal alan kullanımı ve sosyal imkânlar ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Program boyunca öğrenciler saha gözlemleri, arazi kullanım tespitleri ve anket uygulamalarının yanı sıra belediyenin ilgili birimleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve diğer yerel paydaşlarla görüşmeler yaptı. Bu çok aktörlü yaklaşım, Karacabey’in sahip olduğu potansiyellerin ve karşılaştığı sorunların yerinde ve katılımcı bir biçimde ortaya konmasına imkân verdi.

bursa 2050 sunumu ve kuramsal çerçevenin sahaya taşınması:

Saha çalışmasının ilk gününde Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Plancısı Beyza Tunca ve ekibi tarafından Bursa 2050 Çevre Düzeni Planı hakkında bir sunum yapıldı. Ardından Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında öğrenciler ilçenin genel yapısı ve yerel dinamikler hakkında bilgilendirildi. İkinci günden itibaren farklı mekânsal ölçeklerde yürütülen saha analizleri, kuramsal bilgi ile doğrudan gözlemi bir araya getirdi.

yerel yönetimle buluşma ve değerlendirme:

MSGSÜ öğrenci ve akademik kadrosu saha çalışmaları kapsamında Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı’yı ziyaret ederek yürütülen araştırmalar hakkında bilgi verdi. Ziyarette iş birliğinin önemi ve saha sonuçlarının ilçenin geleceğine sağlayabileceği katkılar ele alındı. Başkan Karabatı, üniversitelerle kurulan iş birliklerinin yerel yönetim çalışmalarına bilimsel bakış açısı kazandırdığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Karacabey’in geleceğini bilimsel veriler, ortak akıl ve kurumlar arası iş birliğiyle şekillendirmeyi önemsiyoruz."

Karabatı ayrıca ilçenin tarımsal üretim gücü, doğal çevresi ve kırsal yerleşimleri dikkate alınarak kentsel ve kırsal gelişimin birlikte ele alınmasının önemine değindi ve çalışmanın yaşam kalitesini artırmaya dönük planlama önceliklerini belirlemeye katkı sağlayacağını belirtti.

akademik ekip ve gelecek adımlar:

PLN 301-302 Planlama Atölyesi IV-V derslerinin yürütücülüğünü Öğr. Gör. Dr. İnci Olgun ile Dr. Öğr. Üyesi Kumru Çılgın üstleniyor. Atölye ekibinde Prof. Dr. M. Rıfat Akbulut, Prof. Dr. A. Erdem Erbaş, Doç. Dr. Seher Başlık, Doç. Dr. İclal Kaya Altay, Dr. Öğr. Üyesi Hale Mamunlu Kocabaş, Dr. Öğr. Üyesi Ü. Özlem Ünver Göçer, Dr. Öğr. Üyesi Elif Özge Özdamar, Ar. Gör. Dr. Derya Altıner Bozacı ve Öğr. Gör. Elif Karakoç yer aldı. Şehir plancısı Uluay Koçak Güvener ile Arş. Gör. Dr. Barış Göğüş de davetli olarak akademik çalışmaya katkı sundu.

Saha araştırmasından elde edilecek bulguların, 2026-2027 akademik yılı boyunca sürdürülecek analiz, sentez ve planlama aşamalarına veri sağlayacağı, böylece Karacabey’in mekânsal gelişiminin katılımcı ve bilimsel temelli bir yaklaşımla değerlendirilmesine imkân tanıyacağı belirtildi. Belediye ile üniversite arasındaki bu tür iş birliklerinin öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlarken, yerel planlama süreçlerine farklı bakış açıları getirmesi hedefleniyor.

Çalışma, Karacabey’in bugünkü yapısını anlamayı, öncelikli planlama ihtiyaçlarını tespit etmeyi ve doğal-kültürel değerleri gözeten sürdürülebilir stratejiler üretmeyi amaçlıyor. Ortaya konan veriler ve paydaş görüşleri, önümüzdeki dönemde yapılacak planlama çalışmaları için temel oluşturacak ve yerel yönetim ile akademinin ortak üretimini güçlendirecek.

KARACABEY BELEDİYESİ İLE MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (MSGSÜ) MİMARLIK FAKÜLTESİ İŞ BİRLİĞİNDE, 40 ÖĞRENCİ VE AKADEMİK EKİBİN KATILIMIYLA İLÇENİN KENTSEL VE KIRSAL YAPISINI MERCEK ALTINA ALAN SAHA ARAŞTIRMASI YAPILDI.