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Karacasu'da meme kanseriyle mücadelede bilinç artırma çağrısı

Karacasu İlçe Devlet Hastanesi'nde 1-31 Ekim kapsamında düzenlenen etkinlikte erken teşhis, düzenli kontroller ve kendi muayenesinin önemi anlatıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:29

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Serkan Varol

Karacasu'da meme kanseriyle mücadelede bilinç artırma çağrısı

Karacasu'da meme kanseri farkındalığı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, İlçe Devlet Hastanesi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara meme kanserinde erken tanının önemi anlatıldı. Etkinlik, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında gerçekleştirildi ve halkın konuya daha duyarlı hale gelmesi hedeflendi.

Etkinlikte verilen bilgiler:

Hastanede açılan bilinçlendirme standında görevli sağlık personeli tarafından katılımcılara meme kanserine ilişkin temel bilgiler sunuldu. Standta, düzenli sağlık kontrolleri ve kendi kendine meme muayenesi uygulamalarının nasıl yapılacağı anlatıldı ve bu uygulamaların tedavi sürecine olan katkısı vurgulandı. Hazırlanan bilgilendirici materyaller halkla paylaşıldı.

Vatandaşlara çağrı:

Etkinlik yetkilileri, toplumsal bilinç artışının hastalığın erken dönemde tespit edilmesine doğrudan olumlu etkisi olduğunu belirtti ve vatandaşları düzenli tarama ile kontrolleri ihmal etmemeye davet etti. Katılımcılara, şüphe halinde sağlık kuruluşlarına başvurmaları ve rutin muayenelerini aksatmamaları hatırlatıldı.

MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE TOPLUMDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA...

MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE TOPLUMDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA AYDIN'IN KARACASU İLÇESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, VATANDAŞLARA DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİNİN VE ERKEN TANININ TEDAVİ SÜRECİNDEKİ ÖNEMİ ANLATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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