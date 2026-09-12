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Düzce üniversitesi rektöründen şehit Ziyar Koparan için taziye mesajı

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Iğdır'daki kazada şehit olan Ziyar Koparan için başsağlığı dileyip, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce üniversitesi rektöründen şehit Ziyar Koparan için taziye mesajı

Rektör Sözbir'den başsağlığı mesajı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Iğdır’da görev sırasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan için taziye mesajı yayımladı. Rektör Sözbir yayımladığı mesajda şehidin yakınlarına ve tüm millete başsağlığı diledi.

Rektörün taziye ifadesi:

Mesajında Prof. Dr. Nedim Sözbir, şehit Ziyar Koparan için Allah'tan rahmet dileyerek ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına başsağlığı ile sabır temennisinde bulundu. Sözbir, mesajını Şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun; aziz milletimizin başı sağ olsun ifadeleriyle tamamladı.

Yaralılara yönelik dilekler:

Kazada yaralanan personele de değinen Rektör Sözbir, yaralılara acil şifa diledi ve en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu. Üniversite yönetimi olarak ailenin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterildiği belirtildi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NEDİM SÖZBİR, IĞDIR’DA GÖREV SIRASINDA MEYDANA GELEN KAZADA...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NEDİM SÖZBİR, IĞDIR’DA GÖREV SIRASINDA MEYDANA GELEN KAZADA ŞEHİT OLAN PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ZİYAR KOPARAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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