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Yangından etkilenen Kozanlı üreticilere 24 ton yem ulaştırıldı

Kozan'da 8 Eylül'de başlayan yangından zarar gören hayvan yetiştiricilerine İl ve İlçe Tarım müdürlüklerinin sağladığı toplam 24 ton yem dağıtıldı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yangından etkilenen Kozanlı üreticilere 24 ton yem ulaştırıldı

Yangından etkilenen Kozanlı üreticilere 24 ton yem ulaştırıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Eylül'de başlayan orman yangınından zarar gören mahallelerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilere toplam 24 ton yem desteği sağladı.

saha çalışmaları ve tespitler:

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangının ardından sahada incelemelere devam ederek, ihtiyaç sahibi üreticilerin belirlenmesi için çalışma yürüttü. Ekipler özellikle hayvan sayısı ve yem ihtiyacını tespit etmek üzere kayıtları inceledi.

yem dağıtımı ve kayıt esasları:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen 7,5 ton ile Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen 16,5 ton yem olmak üzere toplam 24 ton yem, yangından zarar gördüğü tespit edilen hayvan yetiştiricilerine ulaştırıldı. Dağıtımda TÜRKVET kayıtları esas alındı.

Evindeki yangını şebeke suyu kullanarak söndürmeye çalıştığını belirten Zekeriya Bozkurt, yem desteği için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Bozkurt, 'Malımızın yemi yoktu. İlçe Tarım Müdürlüğü tedarik etti, gönderdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz' dedi.

Yem desteğinden faydalanan diğer vatandaşlar da yangının ardından devletin yanlarında olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ORMAN YANGININDAN ETKİLENEN MAHALLELERDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN İLÇE...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ORMAN YANGININDAN ETKİLENEN MAHALLELERDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HAYVANCILIKLA GEÇİMİNİ SAĞLAYAN VATANDAŞLARA 24 TON HAYVAN YEMİ DESTEĞİNDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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