Kahtalı gençlerle bir araya gelen Prof. Dr. Hasari Çelebi kariyer ve teknoloji tavsiyeleri paylaştı

Kahta buluşması ve katılımcılar:

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi ve Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi iş birliğiyle düzenlenen gençlik buluşmaları kapsamında, Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasari Çelebi Fatma Ahu Terzi Gençlik Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi. Etkinlik, gençlerin eğitim ve kariyer planlarını desteklemeyi amaçlayan bir program olarak gerçekleştirildi.

Kendisi de Kahalı olan Prof. Dr. Hasari Çelebi, akademik ve yönetsel çalışmaları yanında teknoloji transferi, uluslararasılaşma, teknopark ve dijital dönüşüm alanlarındaki deneyimlerini gençlerle paylaştı.

Gençlerle paylaşılan konular:

Söyleşide teknoloji, mühendislik, akademik gelişim, üniversite hayatı, girişimcilik ve dijital dönüşüm başta olmak üzere gençlerin eğitim ve kariyer yolculuklarına ilişkin pek çok konu ele alındı. Çelebi, teorik bilginin yanı sıra pratik uygulamalardan, teknopark süreçlerinden ve uluslararası projelerde edinilen deneyimlerden örnekler verdi.

Soru-cevap ve programın hedefleri:

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bölümde katılımcılar Prof. Dr. Hasari Çelebi’ye üniversite yaşamı, akademik kariyer ve teknoloji alanındaki gelişmeler hakkında sorular yöneltti; geleceğin çalışma dünyasına dair görüş alışverişinde bulunuldu. Program, gençlere farklı bakış açıları kazandırmayı ve alanında yetkin isimlerle buluşmalarını sağlamayı hedefliyor.

Etkinliğe Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi ve Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan da katıldı. Gençlik Buluşmaları, gençlerin gelişimine katkı sunan etkinliklerle devam ediyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA BELEDİYESİ VE KAHTA BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN GENÇLİK BULUŞMALARI KAPSAMINDA, GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KAHTALI HEMŞEHRİMİZ PROF. DR. HASARİ ÇELEBİ GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ.