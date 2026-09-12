Afyonkarahisar'da okul güvenliğine odaklanan yeni eğitim yılı hazırlıkları

Toplantının amacı ve katılımcılar:

Afyonkarahisar'da yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde okul güvenliği ve alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı, Vali Dr. Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi. İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı görüşmede, okulların ve okul çevrelerinin güvenliğinin sağlanması temel hedef olarak ele alındı.

Alınacak tedbirler ve koordinasyon:

Toplantıda, okul çevrelerinde güvenliğin en üst düzeye çıkarılması amacıyla denetimlerin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve gerekli önleyici tedbirlerin eksiksiz şekilde uygulanması konuları kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Öğrenciler ile eğitim çalışanlarının huzuru:

Görüşmelerde ayrıca, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının huzur ve güven içinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kurumlar arasındaki görev paylaşımı, iletişim kanallarının etkin kullanılmasının önemi vurgulandı.

Toplantıda alınan değerlendirmelerin uygulamaya geçirilmesi ve kurumlar arasında süregelen eşgüdümün sağlanmasına yönelik adımların atılacağı ifade edildi.

AFYONKARAHİSAR’DA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKUL GÜVENLİĞİ VE ALINACAK TEDBİRLERİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI, VALİ DR. NACİ AKTAŞ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.