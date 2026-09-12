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Afyonkarahisar'da okul güvenliğine odaklanan yeni eğitim yılı hazırlıkları

Vali Dr. Naci Aktaş başkanlığında Afyonkarahisar'da yapılan toplantıda okulların güvenliği, denetimlerin artırılması ve kurumlar arası koordinasyon gündemde.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Afyonkarahisar'da okul güvenliğine odaklanan yeni eğitim yılı hazırlıkları

Toplantının amacı ve katılımcılar:

Afyonkarahisar'da yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde okul güvenliği ve alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı, Vali Dr. Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi. İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı görüşmede, okulların ve okul çevrelerinin güvenliğinin sağlanması temel hedef olarak ele alındı.

Alınacak tedbirler ve koordinasyon:

Toplantıda, okul çevrelerinde güvenliğin en üst düzeye çıkarılması amacıyla denetimlerin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve gerekli önleyici tedbirlerin eksiksiz şekilde uygulanması konuları kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Öğrenciler ile eğitim çalışanlarının huzuru:

Görüşmelerde ayrıca, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının huzur ve güven içinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kurumlar arasındaki görev paylaşımı, iletişim kanallarının etkin kullanılmasının önemi vurgulandı.

Toplantıda alınan değerlendirmelerin uygulamaya geçirilmesi ve kurumlar arasında süregelen eşgüdümün sağlanmasına yönelik adımların atılacağı ifade edildi.

AFYONKARAHİSAR’DA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKUL GÜVENLİĞİ VE ALINACAK TEDBİRLERİN...

AFYONKARAHİSAR’DA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKUL GÜVENLİĞİ VE ALINACAK TEDBİRLERİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI, VALİ DR. NACİ AKTAŞ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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