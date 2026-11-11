Karadeniz Ereğli Organize Sanayi rampasında dönüş öncesi çarpışma: sürücü yaralandı

Olayın gerçekleştiği nokta:

Kaza, Karadeniz Ereğli Organize Sanayi Bölgesi rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikaya giriş yapmak üzere sol sinyal vererek dönüş hazırlığında olan bir araca, arkasından gelen ve sollama yapmaya çalıştığı belirtilen başka bir araç çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda hasar oluşurken, kazada araç sürücüsü D.K. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından gelişmeler:

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü D.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgeye gelen ekiplerin çalışması esnasında rampada kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Olay yerinde yapılan ilk tespitler, çarpışmanın sürücü davranışları ve sollama girişiminin zamanlamasıyla bağlantılı olduğuna işaret ediyor. Emniyet güçleri ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından trafik kontrollü şekilde normale döndü.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı. Olayla ilgili olarak görgü tanıklarının ifadesine başvurulduğu, maddi hasar ve yaralanma boyutunun tespit edilmeye devam ettiği bildirildi.

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