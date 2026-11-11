Karadirek'te 500 fidanla geleceğe nefes etkinliği düzenlendi

Sandıklı'da ağaçlandırma töreni
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen programda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Karadirek köyünde bulunan Şehit İbrahim Cengiz Hatıra Ormanı'na 500 fidan dikildi.
Program ve katılımcılar:
Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik "Geleceğe Nefes Dünyaya Barış" sloganıyla yapıldı. Törene Sandıklı Kaymakamı Batuhan Bingöl, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve protokol üyeleri katıldı.
Dikim süreci ve kapanış:
Katılımcılar sahada hazırlanan dikim alanlarına geçerek fidanları toprakla buluşturdu ve suladı. Programda ağaçlandırma ve orman varlığının artırılmasının önemi üzerine konuşmalar yapıldı.
Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.
AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.
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