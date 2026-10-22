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Karakoçan'da oyuncak deposu alevlerden etkilendi, yaralanma bildirilmedi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir oyuncak deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanma bildirilmedi, maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:29

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karakoçan'da oyuncak deposu alevlerden etkilendi, yaralanma bildirilmedi

olay yeri ve müdahale:

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bulunan bir oyuncak deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü ve yangın söndürüldü. Bölgedeki çalışmalar, çevre güvenliğinin sağlanması ve yeniden alevlenmenin önlenmesine odaklandı.

zarar ve soruşturma:

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; ancak depoda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Genel olarak depo yangınlarında ambalaj malzemeleri ve plastik parçaların yangının hızlı yayılmasına zemin hazırlayabildiği biliniyor; bu tür yerlerde önleyici tedbirlerin, düzenli denetimlerin ve erken uyarı sistemlerinin önemi öne çıkıyor.

ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE BİR OYUNCA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ...

ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE BİR OYUNCA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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