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Karaköprü’de iki otomobil çarpıştı: mesai çıkışı polis memuru yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde akşam saatlerinde iki otomobil çarpıştı; mesai dönüşü olan polis memuru Sefa T. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 20:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaköprü’de iki otomobil çarpıştı: mesai çıkışı polis memuru yaralandı

Karaköprü’de iki otomobil çarpıştı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde akşam saat 19.00 civarında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olay, Karşıyaka Mahallesi sınırları içinde gerçekleşti.

Kaza anı ve sürücüler:

Kazada, 38 AIG 263 plakalı otomobili kullanan Muhammed Nur E. ile mesai çıkışı evine giden polis memuru Sefa T. yönetimindeki 34 BOF 41 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle polis memurunun kullandığı otomobil devrildi ve sürücü Sefa T. yaralandı.

Tedavi ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sefa T.'yi ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü ve tedavi altına aldı. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA’DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI:1 YARA

ŞANLIURFA’DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI:1 YARA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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