Karaköy'de en kısa yol arayışı: yayalar alt geçidi değil bariyerleri seçiyor

karaköy'de yayaların bariyerlerle sınavı

İstanbul Karaköy'de cadde boyunca uzanan demir bariyerler, karşıya en kısa sürede geçmek isteyen yayaların yolunu kesiyor. Bölgedeki alt geçit ve yönlendirme tabelaları olmasına rağmen vatandaşlar, özellikle kısa mesafe için bariyerleri aşmayı veya bariyer boyunca yürümeyi tercih ediyor. Havadan çekilen görüntüler, geniş bir güzergâh boyunca bariyerlerin yayaların doğrudan geçişini engellediğini, bunun da farklı kullanım biçimleri ve güvenlik riskleri yarattığını gösteriyor.

Yayalar üç ana çözüm arasında ayrışıyor: alt geçidi kullanmak, bariyer boyunca ilerleyerek uzun yolu dolanmak veya bariyerleri atlayıp doğrudan caddeyi geçmek. Bazıları yaklaşık 100 metre daha yürümeyi göze alırken, bazıları yasak olmasına rağmen bariyerlerin üzerinden atlıyor; bazıları ise araçların arasından geçmeye çalışarak tehlike yaratıyor.

yönlendirme, görünürlük ve kullanıcı tepkileri:

Bölgeyi ilk kez kullananların karşılaştığı en önemli sorunlardan biri alt geçidin yeterince görünür olmaması. Serdar Dokuyucu, "Ben de az önce kullandım. Doğru, yaptığımız yanlış ama karşı taraftan çıktığımız zaman direkt yol bizi oraya yönlendiriyor. Yaya geçitlerini kullandığım zaman mecburen bu tarafa çıkarttı. Alt geçit görünmüyor doğru. Ben yabancıyım, buralı değilim. Yabancı olduğum halde alt geçitleri ben göremedim" diyerek yönlendirme yetersizliğini vurguladı.

Uzun yıllardır bölgeyi kullananlar ise uygulamanın tarihçesi ve nedenlerini anlatıyor. Mehmet Şirali, alt geçidin pek çok noktaya erişim sağladığını belirterek, "Alt geçitten hem sağa geçiyor, hem sola, hem de karşıya geçiyor. Millet biraz kolay mı gitsin?" ifadelerini kullandı ve turistlerin bölgeyi bilmemesi nedeniyle karmaşa yaşandığını aktardı. Şirali, bariyerlerin daha önceleri açık olduğunu, daha sonra park ve trafik nedeniyle demirlerle çevrildiğini söyledi.

günlük alışkanlıklar, riskler ve çözüm arayışları:

Yerel kullanım alışkanlıkları bariyerlerin etkinliğini azaltıyor. Emin Küçük, "Ben kendimi bildim bileli hep buradan geçiyorum. Alt geçide nerden girildiğini ben bile bilmiyorum. Demirden niye atlıyorsun kardeşim? Demirden atlayacağına benim gibi sağlam yoldan gel daha iyi" diyerek yıllara yayılan kullanım biçimini anlattı. Bu ifadeler vatandaşların mevcut düzenlemelere her zaman uymadığını ve günlük pratiklerin resmi güzergâhlardan farklılaşabildiğini ortaya koyuyor.

Bariyerlerin amaçladığı yaya güvenliği ile insanların tercih ettiği kısa rotalar arasında örtüşme eksikliği, kentin merkezindeki yayalaşma düzenlemelerinin kullanıcı alışkanlıklarını dikkate almasının gerekliliğini gösteriyor. Bölgedeki görüntüler turistlerin ve bölgeyi bilmeyen vatandaşların yönlendirmelerle zorluk yaşadığını, yerel halkın ise alışkanlık dolayısıyla kuralları esnediğini ortaya koyuyor.

Gözlemler, altyapı planlamasında sadece fiziksel engeller koymanın değil, görünür yönlendirme, kullanıcı bilgilendirmesi ve yaya hareketleriyle uyumlu güzergâh tasarımının önemini işaret ediyor. Karaköy gibi yoğun yaya trafiğine sahip noktalarda, hem güvenliği sağlamak hem de insanların doğal hareket akışını bozmayacak çözümler üretmek gerektiği dikkat çekiyor.

Sonuç olarak Karaköy'de yaşananlar, "en kısa yol hangisi?" sorusunun bazen küçük bir navigasyon problemine dönüştüğünü; altyapı ile günlük kullanım alışkanlıkları arasındaki uyumsuzluğun ise hem konforu hem de güvenliği etkilediğini gösteriyor.

Yayaların bariyerlerle imtihanı: Alt geçit var, kısa yol yok