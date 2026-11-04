Karaköy'de sel suyunu geçerken turistlerin yardım anı

Karaköy'de sel sonrası karşıya geçiş çabası:

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur bazı bölgelerde yollarda su birikintilerine yol açtı. Beyoğlu Karaköy bölgesinde göle dönen bir yoldan karşı tarafa geçmeye çalışanlar zor anlar yaşadı.

Yolun suyla dolu olması nedeniyle bazı vatandaşlar uygun noktadan atlayarak ilerlemeye çalıştı. Bu sırada turistler arasında dikkat çeken sahneler kayda geçti; bir adam yanında yürüdüğü kadını kucağına alarak, başka bir turist ise arkadaşını sırtına alarak karşıya taşıdı.

ilginç yardım anları kayda geçti:

Kucağında götürülen kadın, o anları gülerek telefonuna kaydetti. Görüntülerde turistlerin birbirine destek vererek daha güvenli bir geçiş sağlamaya çalıştığı görülüyor. Olayın görüntülenmesi çevredeki diğer kişilerin de dikkatini çekti.

havadan görüntü ve trafik etkisi:

Ayrıca bölge dronla kaydedildi; görüntülerde göle dönüşen yol ve araçların yolda güçlükle ilerlediği anlar dikkat çekiyor. Sürücüler suyun içinde temkinli ilerlemeye çalışırken, yaya geçenler de karşıya geçmek için alternatif yöntemlere başvurdu.

Görüntüler, yağışın oluşturduğu anlık zorluğun şehir içindeki hareketliliği nasıl etkilediğini ve insanların birlikte pratik çözümler ürettiğini ortaya koydu.

ŞİDDETLİ YAĞMURUN ETKİSİYLE BEYOĞLU KARAKÖY'DE GÖLE DÖNEN YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇMEYE ÇALIŞAN TURİSTLERDEN BİRİ ARKADAŞINI KUCAĞINA, DİĞERİ DE SIRTINA ALARAK YOLUN KARŞISINA GEÇİRDİ.