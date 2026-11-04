Dolar 50,0158 +0,07%
Euro 56,2197 +0,51%
Bist 11.478,13 +4,12%
Altın Gram 6.505,66 +2,67%
EUR/USD 1,1237 +0,40%
Brent Petrol 101,38 -2,14%
--°

Karaköy'de sel suyunu geçerken turistlerin yardım anı

Karaköy'de şiddetli yağmur sonrası göle dönen yolda turistler birbirini kucağa ve sırtına alıp karşıya geçti; anlar kayıt edildi, dronla görüntülendi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:28

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 17:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Karaköy'de sel suyunu geçerken turistlerin yardım anı

Karaköy'de sel sonrası karşıya geçiş çabası:

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur bazı bölgelerde yollarda su birikintilerine yol açtı. Beyoğlu Karaköy bölgesinde göle dönen bir yoldan karşı tarafa geçmeye çalışanlar zor anlar yaşadı.

Yolun suyla dolu olması nedeniyle bazı vatandaşlar uygun noktadan atlayarak ilerlemeye çalıştı. Bu sırada turistler arasında dikkat çeken sahneler kayda geçti; bir adam yanında yürüdüğü kadını kucağına alarak, başka bir turist ise arkadaşını sırtına alarak karşıya taşıdı.

ilginç yardım anları kayda geçti:

Kucağında götürülen kadın, o anları gülerek telefonuna kaydetti. Görüntülerde turistlerin birbirine destek vererek daha güvenli bir geçiş sağlamaya çalıştığı görülüyor. Olayın görüntülenmesi çevredeki diğer kişilerin de dikkatini çekti.

havadan görüntü ve trafik etkisi:

Ayrıca bölge dronla kaydedildi; görüntülerde göle dönüşen yol ve araçların yolda güçlükle ilerlediği anlar dikkat çekiyor. Sürücüler suyun içinde temkinli ilerlemeye çalışırken, yaya geçenler de karşıya geçmek için alternatif yöntemlere başvurdu.

Görüntüler, yağışın oluşturduğu anlık zorluğun şehir içindeki hareketliliği nasıl etkilediğini ve insanların birlikte pratik çözümler ürettiğini ortaya koydu.

ŞİDDETLİ YAĞMURUN ETKİSİYLE BEYOĞLU KARAKÖY&#039;DE GÖLE DÖNEN YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇMEYE ÇALIŞAN...

ŞİDDETLİ YAĞMURUN ETKİSİYLE BEYOĞLU KARAKÖY'DE GÖLE DÖNEN YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇMEYE ÇALIŞAN TURİSTLERDEN BİRİ ARKADAŞINI KUCAĞINA, DİĞERİ DE SIRTINA ALARAK YOLUN KARŞISINA GEÇİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Süt üretiminde standardizasyon adımı: Sakaören'de sağım hijyeni eğitimi
images

Muğla'nın entegre su kayıpları yönetimi İstanbul'da ödülle tescillendi
images

Denizde oluşan hortum dörtyol açıklarında görüntülendi
images

Yerkozlu köyü 200 metrelik sondajla suya kavuştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü: Küçükçekmece'de park halindeki araçta yangın

Edremit ticaret odası'nda kura tartışmasının ardından Metin Aslan başkan oldu

Sultangazi’de İSKİ çalışması sonrası sokakta çöküntü: ambulans lastiği çukura düştü

Düzce itfaiyesi ofis ve gündüz bakımevi personeline tatbikatlı eğitim verdi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gölbaşı'nda 29 ekim kutlamaları yağışa rağmen sürdü